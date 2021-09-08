الحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب يعتقلان العشرات من عناصر داعش في كركوك وبغداد

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، في العراق اليوم الأربعاء، القبض على 8 إرهابيين في مناطق مختلفةٍ من محافظة كركوك، كما تمكّنت هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية من القضاء على عنصرين بارزين من تنظيم “داعش” في بغداد.

كما وألقت قوات من الجيش العراقي، القبض على عنصرٍ إرهابي كان يعمل في إطار تجهيز العبوات الناسفة وتفجيرها شمال بغداد، فيما ألقت القبض على عنصر إسنادٍ لـ”داعش” جنوب بغداد أيضاً.

هذا وأكدت قيادة عمليات الأنبار السيطرة على صحراء الأنبار من قبل الجيش العراقي.

وفي السياق، تمكنت مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية، من الإطاحة بعنصرين بارزين في تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان “قوة من مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية في منطقة نهر صافي تمكنت من القاء القبض على ارهابي بعد استحصال مذكرة قبض من القاضي المختص”.

واوضح بحسب وكالة “واع”، ان “الإرهابي ينتمي لفلول “داعش” الإرهابي قبل التحرير ويعمل ضمن كتيبة الهندسة العسكرية في ما يسمى ولاية شمال بغداد وحاليا يعمل ضمن مفرزة متخصصة في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة ضمن ما يسمى ولاية العراق / قاطع شمال بغداد”.

وتابع: “كما استطاعت القوة من القاء القبض على إرهابي آخر في مفرزة ارهابية في ما يسمى ولاية العراق/ قاطع جنوب بغداد، وذلك بعد استحصال الموفقات الرسمية من القاضي المختص وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الاولى / اللواء الرابع واستخباراتهم، حيث كان الارهابي يعمل كعنصر اسناد وناقل في قاطع المدائن جنوبي بغداد”.