الشاي.. عمر أطول وقدرة أكبر على حل المشاكل

تبين أن شرب كوب من الشاي يعزز القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، حيث أجرى باحثون تحت إشراف جامعة بكين تجارب لمعرفة ما إذا كان شرب الشاي يمكن أن يحسن قدرات الإنسان لأداء ما يسمى بالتفكير المتقارب، وهو نوع التفكير الذي يستخدمه لحل المشكلات التي يمكن من خلالها استنتاج الحل من خلال تطبيق سلسلة من القواعد المحددة جيدًا والتفكير المنطقي.

فوائد معرفية وصحية

أشارت النتائج إلى أن شرب الشاي بشكل منتظم ربما يأتي بفوائد معرفية، بالإضافة إلى أخرى صحية محتملة، من بينها العيش لعمر أطول بدون أمراض، وأوضح عالم النفس لي وانغ الذي أجرى الدراسة وفريقه البحثي من جامعة بكين بالصين قائلًا: “تشير نتائجنا إلى أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص”، وأضاف أن المشروب “يساعد الناس على الاستمرار في [أداء] هذه المهمة دون تعب”.

شارك في الدراسة 100 شخص متطوع تم تكليفهم إما بإكمال مهام ربط الكلمات أو حل الألغاز، والتي تم تحديدها واختيارها بدرجات متفاوتة من الصعوبة، مع تقسيم المشاركين إلى مجموعتين حصلت الأولى على الشاي فيما تناول أفراد المجموعة الثانية المياه فقط.

وتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين تناول الشاي وزيادة القدرة على حل المشكلات المستمر مع انتقال الأشخاص إلى النصف الأخير من اختباراتهم – وهي ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم “تأثير النصف المنقسم”.

السعادة والاهتمام

كما قال الباحثون إن “المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتمامًا بالمهمة أكثر من أولئك في مجموعة المياه”، وخلصوا إلى أن “النتائج لها أهمية عملية مهمة لأولئك الذين يشاركون في العمل الإبداعي أو أولئك المعرضين للإرهاق [أثناء أداء أعمالهم]”.