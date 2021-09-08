بوتين: لدعم السلام في أفغانستان ومنع العنف وإطلاق حوار لضمان وحدة البلاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ضرورة دعم السلام ومنع العنف في أفغانستان.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقل موقع روسيا اليوم: “إن بوتين شدّد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على أهمية دعم السلام المدني ومنع العنف في أفغانستان وإطلاق حوار أفغاني أفغاني لضمان وحدة البلاد مع مراعاة مصالح جميع الفئات الاجتماعية”.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما للتعاون بهدف استقرار الوضع وإزالة مخاطر انتشار الإرهاب والتطرف وجرائم المخدرات.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا مع تأكيد ضرورة تفعيل المفاوضات بين طرفي النزاع بهدف تطبيق اتفاقات مينسك عام 2015 لاعتبارها أرضية لا بديل عنها لتسوية هذا النزاع.

وبحث الجانبان تطوّرات الأوضاع في إقليم قره باغ، حيث كشف بوتين الخطوات الواجب اتباعها لتطبيق الاتفاقات الثلاثية المبرمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في التاسع من تشرين الثاني 2020 والـ11 من كانون الثاني 2021.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التهديد المحتمل لروسيا من أفغانستان يتمثل بتسلل الإرهابيين وتهريب المخدرات.

ونقلت “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله للصحفيين ردّاً على سؤال عمّا إذا كانت روسيا ترى تهديداً متأتياً من أفغانستان: “يمكن أن يأتي التهديد من أفغانستان ولقد تحدّثنا عن هذا عدة مرات وهو تهريب المخدّرات وتسلل المجموعات الإرهابية”.

وأضاف بيسكوف: “إن موسكو لا تخطط حالياً لإجراء أي محادثات مع السلطات الأفغانية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر انعقاده في الثامن من الشهر الجاري.

داخلياً، أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية عن وفاة الوزير يفغيني زينيتشيف في حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

ونقل موقع روسيا عن الوزارة تأكيدها أن زينيتشيف توفي أثناء أداء واجبه لدى محاولته إنقاذ شخص آخر خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وأوضحت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في تيليغرام، أن “الوزير ومصوّراً كانا يقفان على حافة منحدر عندما انزلق المصور وسقط في الماء”، مضيفة: إن “زينيتشيف وعندما لم يتسنَّ لأحد فعل شيء قفز إلى الماء أيضاً في محاولة لإنقاذ المصور لكنه اصطدم بحجر ما تسبّب في وفاته”.

وكشفت وسائل إعلام روسية أن الحادث وقع خلال تصوير فيلم تدريبي للوزارة.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس بوتين أبلغ بالحادث المأساوي.

في سياق متصل، لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في انفجار ناجم عن تسرّب للغاز في مبنى سكني شرق العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في لجنة التحقيق لمنطقة موسكو قولها اليوم: “تسبّب انفجار غاز في مبنى سكني مكوّن من تسعة طوابق في مدينة نوغينسك شرق موسكو بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم أطفال، كما أحدث الانفجار انهياراً جزئياً للمبنى وألحق أضراراً كبيرة بعدد من الشقق”.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها في مكان الحادث بينما فتح تحقيق لكشف أسباب وملابسات الانفجار.