إخماد حريق في محيط شركة الغزل والنسيج على طريق حمص حماة

حمص – البعث

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص اليوم حريقاً اندلع بأعشاب يابسة ومخلفات صناعية وإطارات في محيط شركة الغزل والنسيج على طريق حمص حماة إلى الشمال من مدينة حمص، إضافة إلى إخماد حريق نشب بأشجار حراجية وأعشاب يابسة في موقع وادي العرايش بالقرب من قرية حاويك بمنطقة القصير بريف حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير فرع الدفاع المدني بحمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب هذه الحرائق وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق قبل امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد، وباشروا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص على تطويق الحريق ومنع امتداده باتجاه قريتي بلوزة وحاويك.

وأشار عاقل إلى أنه تم إبلاغ غرفة العمليات عن حريق آخر نشب في محيط قرية أوتان بريف حمص الشمالي الغربي وعلى الفور تم توجيه آليات الإطفاء إلى المكان للتعامل معه.

سانا