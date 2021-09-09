الرئيس الصيني: مجموعة بريكس تحولت لقوة يعتد بها على المسرح الدولي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن مجموعة بريكس تحولت إلى قوة مهمة يعتد بها على المسرح الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في كلمته خلال مؤتمر القمة الـ 13 لدول مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو: إن “دول بريكس الخمس نجحت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة في تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والثقة السياسية فيما بينها معتمدة روح الانفتاح والمساواة والشمولية مع احترام الدول الأعضاء للنظم الاجتماعية والمسار التنموي لكل بلد كما بلورت طريقة متينة لكيفية تفاعل البلدان مع بعضها البعض”.

وأضاف شي: إنه “وخلال سعي دول بريكس لتعزيز التعاضد والتعاون بين السياسات التنموية والتكامل فيما بينها حققت الدول الخمس تقدماً كبيراً وصلباً في مختلف ميادين التعاون معتمدة روح الواقعية والابتكار والتعاون على أساس الربح للجميع”.

وأكد شي أن دول بريكس تدعم بشكل كامل التعددية وشاركت في الحوكمة العالمية بروح المساواة والعدالة والمساعدة المتبادلة.

وتتكون مجموعة بريكس من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا ومن المقرر أن تستضيف الصين قمة المجموعة الـ 14 العام المقبل.