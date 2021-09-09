المنتدى الدولي للأديان يوصي بتكريس الحوار بين الشعوب ونبذ التطرف والإرهاب

أوصى المنتدى الدولي للأديان بالتعاون بين الشعوب ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونبذ الكراهية والعنف على أساس المعتقدات الدينية أو الانتماءات العرقية.

وفي ختام أعمال المنتدى الذي عقد في مدينة سان بطرسبورغ على مدار اليومين الماضيين دعا المشاركون إلى توحيد الجهود للحفاظ على العيش المشترك والتعاون بين الشعوب والثقافات والحضارات وتكريس الحوار الديني والمجتمعي بهدف إظهار حقيقة التعاليم الدينية السمحاء ونبذ التطرف والإرهاب.

وأكد المشاركون ضرورة تبادل الخبرات العلمية والدينية وتجارب مكافحة الفكر المتطرف بين الإدارات الدينية ومكافحة المعلومات المضللة والشائعات والفكر المتطرف وتحصين الشباب وتحسين آليات التواصل معهم وتمكينهم من الاستفادة من طاقاتهم بالشكل الأمثل.

ولفت المشاركون إلى أهمية احترام التدابير الصحية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في دور العبادة.

وبمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد انطلق أمس الأول المنتدى الدولي للأديان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية الذي ناقش أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية وتحديات جائحة كورونا.