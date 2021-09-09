تكريم أطفال الوطن وأبطاله بالحساب الذهني في القامشلي

وقفوا وصمتوا إجلالاً لأرواح من ضحّى بدمه من أجل الأغلى وطننا الغالي، عزفوا وغنوا معاً أغاني وطنية، فيها قصص وحكايا البطولة والشهادة، قدّمت لوحات وفقرات فنية خلال احتفالية مركز أيلتس للغات والحساب الذهني الذي حقّق مراتب متقدمة على المستويين العربي والعالمي بمسابقات الحساب الذهني، قالت عنها مديرة المركز روضة المكطف: هو يوم للاحتفاء والاحتفال بأطفال رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية وهم يتوّجون بالمراكز الأولى في الحساب الذهني، فقد تمّ تكريمهم وتقليدهم درع التفوق بحضور ومشاركة أهلهم ومحبيهم، بذلك نزرع فيهم روح الاستمرار بالعطاء والمنافسة لرفع الراية الأجمل راية الوطن.

من جهة أخرى أشارت المكطف إلى تكريم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع والذين دعموا وساندوا أطفال الحساب الذهني للوصول إلى العالمية، وكانت مناسبة طيبة لتكريم الأقلام الحرة في الإعلام الوطني الذين واكبوا ويواكبون إنجازات الوطن في كافة المجالات، ومنها إبداعات وانتصارات أبطالنا في الحساب الذهني.

عبد العظيم العبد الله