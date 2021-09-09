خطوات واثقة لمصارعة نادي الجيش ومشاركة عالمية قريباً

بخطوات واثقة، تمضي مصارعة نادي الجيش للحفاظ على ريادتها على المستوى المحلي في مختلف الفئات التي حققتها منذ سنوات طويلة، فضلاً عن رفد المنتخب الوطني بأسماء لامعة ماضياً وحاضراً.

المدير الفني للعبة في النادي، عبد العزيز الخالدي، أكد لـ “البعث” أن مصارعة نادي الجيش تعيش هذه الأيام فترة ذهبية بوجود خطة يتم تطبيقها لزيادة قاعدة اللعبة عددياً، وتحسينها كيفياً.

وبيّن الخالدي أن النادي يضم فئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والرجال، وجميعهم أبطال للجمهورية، وهم العماد الأساس للمنتخبات الوطنية، تقودهم نخبة من المدربين المخضرمين والأبطال السابقين دولياً، أمثال: أحمد الأسطة، فاروق الساس، نوزت الصالح، أيمن البلح، لافتاً إلى أنه تم توسيع قاعدة النادي لتكون في مختلف المحافظات: اللاذقية، حمص، حلب، درعا، السويداء، وغير مقتصرة على النادي المركزي في دمشق، حيث يتم استقطاب اللاعبين وصقلهم عبر كادر متخصص.

وشدد الخالدي على أن نادي الجيش يقدم دعماً استثنائياً للعبة عبر توفير كل المستلزمات الضرورية لوجستياً، مع دعم مادي كبير للاعبين، خصوصاً الموهوبين الذين يعوّل عليهم لحمل مستقبل اللعبة، وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات الخارجية.

وأشار المدير الفني للعبة إلى أن فريق النادي يستعد حالياً للمشاركة في بطولة العالم العسكرية التي ستستضيفها إيران خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وسيتم خلال الأسبوع المقبل إجراء تجارب لانتقاء البعثة، وستكون الأفضلية لمن يفوز في المباريات، ويحقق شروط الالتزام بالتدريب والانضباط الأخلاقي، وهذه التجارب ستقام بالتعاون مع اتحاد المصارعة الذي يعد شريكاً للنادي، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد رفع وتيرة التحضير للفريق للوصول لأعلى جاهزية في بطولة العالم العسكرية التي لن يقبل فيها النادي إلا أن يكون مصارعوه على منصات التتويج.

مؤيد البش