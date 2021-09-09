ديربي مبكر في دوري الشباب بين حطين وتشرين

اللاذقية – خالد جطل

تستعد اللاذقية مبكراً لديربي المحبة بين حطين وتشرين الذي سيقام يوم الجمعة 17 أيلول الجاري ضمن الجولة الرابعة من ذهاب الدوري الكروي الممتاز، “البروفة” التي تعتبر مقدمة للديربي المنتظر ستقام غداً الجمعة بين الفريقين ضمن الجولة الثانية من دوري الشباب، وتقام الساعة الرابعة عصراً على أرض الاستاد الرئيسي لمدينة الأسد الرياضية، حيث ستكون بمثابة بدء تحضيرات جماهير الفريقين للموقعة المنتظرة التي تحظى بمتابعة إعلامية لأهميتها الفنية والجماهيرية، خاصة أنها كانت الداعم لعودة الروح لملاعبنا منذ سنوات.

مباراة شباب الفريقين ستكون لها نكهة خاصة جداً كونها تأتي في الأسبوع الثاني، وكل منهما حقق الفوز بالجولة الأولى، ويشتركان في صدارة الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما، حيث فاز تشرين باللاذقية على العربي الوافد الجديد بثلاثية، فيما عاد حطين بفوز مستحق من حماة على الجهاد بهدفين، وبهذا ستكون المباراة لفض الاشتباك والشراكة على الصدارة، أوراق الفريقين غير مكشوفة بينهما، وأية فوارق لن تفيد بلقاء الديربي الذي لا يعترف إلا بما يقدمه كل منهما بأرض الملعب، وهناك تصميم من مدربي الفريقين على مواصلة الانتصارات، ففي حطين يسعى المدرب حسام عكرة لتحقيق الفوز الثاني، ولتأكيد حضوره القوي، وفي تشرين يسعى مدربه كنان ديب لمواصلة بناء الفريق، واستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي.