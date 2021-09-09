“طالبان” تطالب بشطب أسماء أعضاء في حكومتها من القوائم السوداء

طالبت حركة “طالبان” التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان اليوم الخميس الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشطب أسماء أعضاء في حكومتها الجديدة من القوائم السوداء الخاصة بهما.

وانتقدت “طالبان” في بيان لها بشدة تصريحات مسؤولين في البنتاغون بشأن وجود عدد من المدرجين على القائمة السوداء الأمريكية (وعلى رأسهم سراج الدين حقاني الذي تولى منصب وزير الداخلية) ضمن تشكيلة الحكومة الأفغانية الجديدة.

ووصفت الحركة هذا الموقف الأمريكي بأنه “انتهاك سافر” للاتفاقية المبرمة بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2020، محذرة من أن هذا الموقف “ليس لصالح أمريكا ولا لصالح أفغانستان”.

وشددت “طالبان” على أن جميع مسؤوليها دون استثناء، ومنهم عائلة حقاني التي “ليس لها عنوان ولا تركيب منفصل”، كانوا جزءا من اتفاقية الدوحة، مضيفة: “كان من الواجب إخراج أسمائهم من قوائم أمريكا والأمم المتحدة السوداء، وهذه المطالبة ما زالت قائمة حتى الآن”.

وحملت “طالبان” الولايات المتحدة ودولا أخرى المسؤولية عن الإدلاء بـ”تصريحات مثيرة” و”محاولة التدخل في ما يتعلق بالشؤون الداخلية لأفغانستان، محذرة من أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين “ليست إلا تكرارا للتجارب الفاشلة، وستعود على أمريكا بالضرر”.

واختتم البيان بالقول: “مطالبتنا هي أن يتغير مثل هذا الموقف الخاطئ في أسرع وقت ممكن إلى علاقات دبلوماسية حسنة”.

وتضم حكومة تصريف الأعمال التي أعلتنها “طالبان” مؤخرا أرفع معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو، بالإضافة إلى سراج الدين حقاني الذي يترأس قائمة المطلوبين الخاصة بمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI.

أفادت سلطات ولاية كابيسا شمال شرق أفغانستان، اليوم الخميس، باستسلام نحو 100 مقاتل في قوات المعارضة” لحركة “طالبان”.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مكتب إدارة الولاية أن 100 مقاتل في القوات المناهضة للحركة استسلموا الخميس في منطقة نجراب.

وأعلنت “طالبان” يوم 15 أب أنها أحكمت سيطرتها على مركز ولاية كابيسا مدينة محمد راقي.

في الأثناء، قال مسؤول أميركي إن “حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أميركي ومواطني دول أخرى، ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأميركية”.

ومن المتوقع أن ترحل المجموعة اليوم الخميس على متن طائرات مستأجرة من مطار كابل.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

ولم يقل المسؤول إن كان الأميركيون ومواطنو الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف، بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

بدوره، قال مصدر بطالبان إن الحركة سمحت بإجلاء 200 شخص يحملون جوازات سفر أميركية وأوروبية، ظهر الخميس من مطار كابل.

وتطالب الولايات المتحدة ودول غربية طالبان بالسماح للرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان بالسفر في أي وقت، كما تقود قطر جهود لإعادة تشغيل مطار كابل أمام الرحلات الدولية.