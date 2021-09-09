في عيد المهندس الزراعي العربي.. النقابة تؤكد العمل المستمر لتأمين الأمن الغذائي

دمشق – بسام عمار:

أصدرت نقابة المهندسين الزراعيين بيانا بمناسبة عيد المهندس الزراعي العربي جاء فيه: في هذا العام يكون اتحاد المهندسين الزراعيين العرب قد مضى على تأسيسه /53/ عام برغبة من نقابات المهندسين الزراعيين العرب في الدول العربية إيماناً منها بالدور الطليعي للنقابات والمنظمات المهنية في دعم العمل العربي المشترك وإدراكاً لفاعلية التلاحم الفكري والعلمي والفني بين أبناء المهنة الواحدة وتجميعهم حول أهداف مشتركة مقتنعين بأن التطور والتنمية المنشودين للقطاع الزراعي في مختلف الأقطار العربية لا يمكن تحقيقه إلا بتجميع الجهود العربية المخلصة للاستثمار الأمثل للموارد العربية.

وبهذه المناسبة فإن المهندسين الزراعيين المنتشرين في كافة أنحاء سورية الذين يقدمون علمهم وخبرتهم لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج والإنتاجية لم تثنيهم كافة الظروف عن أداء واجبهم تجاه بلدهم لتأمين الغذاء لشعبنا وهم يعملون واضعين نصب أعينهم شعار “اكتفاؤنا الذاتي تعزيز لأمننا الغذائي”.

وأضاف البيان: إن هذه الشريحة من أبناء شعبنا تؤكد دائماً التزامها الدائم بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة وسلامة أراضي سورية وإن هذه الهجمة الشرسة وهذا العدوان الذي تكالبت عليه قوى الشر وعلى رأسه الولايات المتحدة لن يزيدنا إلا تمسكاً بالمبادئ الوطنية والالتزام بنهج السيد الرئيس بشار الأسد والالتفاف حول قيادته الحكيمة والشجاعة وإن ما يسطره جيشنا الباسل يومياً من بطولات ضد القوى الظلامية والتكفيرية يستحق منا كل التحية والتقدير والإكبار فثقتنا به لن تتزعزع, فتحية لهذا الجيش العظيم وتحية إجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين طهروا ويطهرون الأرض بدمائهم.

وأكد البيان إن المهندسين الزراعيين سيبقون الجنود الأوفياء يبذلون كل الجهد يداً بيد مع كافة العاملين في القطاع الزراعي لبناء سورية الحديثة المتطورة, سورية القوية المنيعة على الأعداء وعلى أي تدخل خارجي يستهدف حريتها وسلامتها ويستهدف خطها المقاوم.