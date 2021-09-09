قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: الحدود مع أفغانستان أكثر الحدود أمناً

قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس: إن الحدود الشرقية مع أفغانستان تتمتع بأعلى درجات الأمن.

وأفادت وكالة “إرنا” بأن تصريح حيدري جاء لدى افتتاحه اليوم، مستشفى شهداء الجيش المتطورة في مدينة قم، الذي أكد خلاله أنه رغم التطورات الكبيرة على الحدود الشرقية الإيرانية، ومجيء حكومة جديدة في أفغانستان، فإن الحدود الشرقية لبلاده هي الأكثر أمناً من بقية الحدود الإيرانية المشتركة، حالياً.

وأوضح العميد كيومرث حيدري أن مهمة الجيش الإيراني تتلخص في الدفاع عن النظام الإسلامي المقدس لبلاده، والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، ومساهمة الجيش في مواجهة الكوارث والحوادث الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في مكافحة الإرهاب، وخاصة مواجهة تنظيم “داعش” في كل من العراق وسورية.

وشدّد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني على أن مهمة تحقيق الأمن في الحدود الغربية والجنوبية الغربية للبلاد، تم توكيلها إلى الجيش الإيراني، وكذلك الحدود الشرقية، البالغ طولها 935 كيلومتراً.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لتسخير إمكاناتها لدعم المحادثات بين جميع الأطراف الأفغانية، مؤكداً ضرورة استمرار المشاورات بين دول الجوار الأفغاني، وأن إيران قلقة للغاية من تنامي انعدام الأمن والإرهاب في أفغانستان.

وفي شأن آخر، جدّدت إيران دعوتها المجتمع الدولي إلى إرغام كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للاختبارات النووية وإخضاع منشآته النووية لرقابة دولية.

وخلال اجتماع عقد أمس بمناسبة الذكرى السنوية لمعاهدة حظر الاختبارات النووية قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: “يؤدّي الكيان الإسرائيلي دوراً هداماً في الشرق الأوسط بامتلاكه مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل ونحن نطالب المجتمع الدولي بأن يرغم هذا الكيان على الانضمام إلى المعاهدة المذكورة دون قيد أو شرط والقبول برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآته النووية”.

ولفت أيضاً إلى أن الولايات المتحدة نفذت العدد الأكبر من الاختبارات النووية بين دول العالم مؤكداً ضرورة إبقاء موضوع نزع السلاح النووي في مقدمة جدول أعمال النظام الدولي، وأن الضمان الوحيد لعدم استخدام مثل هذا السلاح هو نزعه وتفكيكه بالكامل.