لقاء قوي لسلة سيدات الثورة في بطولة الأندية العربية

يختتمُ فريق الثورة للسيدات بكرة السلة مبارياته في الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية الـ 22 التي تُقام في الأردن عند الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث يواجه فريق الفحيص الأردني، مستضيف البطولة.

اللقاء يعتبر قوياً بين بطلي الدوري في البلدين، فالثورة يسعى لمواصلة عروضه الجيدة حتى الآن، وتحقيق الفوز الذي سيبقيه في صدارة الترتيب، وبالتالي ستزداد حظوظه بالتأهل للمباراة النهائية المقرّرة يوم الاثنين المقبل كونه سيواجه رابع الترتيب. أما في حال الخسارة فسيحتلّ المركز الثاني أو الثالث، وبالتالي سيلعب مع فريق بيروت بنصف النهائي وهو من أصعب وأقوى فرق البطولة.

من جهته، يريد الفحيص إثبات أنه من الفرق القوية بالبطولة ويسعى لتحقيق الفوز بعد خسارته أمام بيروت أمس الأول بنتيجة 61 – 65 (فاز مرتين وخسر واحدة)، وهو الآخر يريد الابتعاد عن مواجهة بيروت اللبناني بالدور نصف النهائي.

فوز الفحيص بأكثر من أربع نقاط يجعله يتصدّر الترتيب ويتراجع الثورة للمركز الثالث (بفارق السلات)، لكن على العموم فريق الثورة قادر على تحقيق الفوز على الفحيص كما فعل قبل انطلاق البطولة، حيث لعب الفريقان مع بعضهما بلقاء وديّ انتهى لمصلحة الثورة 69 – 63، إلا أن اللقاء الودي يختلف عن الرسمي، والمطلوب من لاعبات الثورة اليوم الانضباط التكتيكي والانسجام أكثر مع المحترفات، وتنفيذ تعليمات المدرّب واللعب بروح قتالية وتصميم كبير على تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح عشاق السلة السورية.

مدرّبُ الثورة عبد الله كمونة أشار لـ”البعث” إلى أن مباراة اليوم مع الفحيص مهمّة ولن تكون سهلة كما يتصورها البعض، خاصة وأن الفريق الأردني يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهذا سيشكّل أوراق ضغط على فريقنا، مشدداً على أن كلّ ذلك لن يمنع الفريق من متابعة طريقه والتأهل للمباراة النهائية، وتحقيق أول لقب أنثوي للأندية السورية.

“البعث”