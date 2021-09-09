ملكية الشيوع تعرقل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اللاذقية – مروان حويجة

لاتزال الملكية على الشيوع تقف عقبة حقيقية في وجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل هذه الملكية مساحات واسعة منها، ما يجمّدها استثماريا وتنمويا.

وأكد مدير فرع المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمد أنه لا يمكن منح أي قرص لتمويل مشروع صناعي تنموي صغير أو متوسط إن لم تكن هناك ضمانة عقارية كاملة ٢٤٠٠ سهم، وبالتالي فإن الملكية على الشيوع لا يؤخذ بها، مشيراً إلى أن الضمانة العقارية يجب أن تغطي ٢٠٠ % من كلفة أي مشروع.

واعتبر حاج محمد أن لدى المصرف تسهيلات كثيرة وخصوصاً لتمويل مشروع التصنيع الزراعي و يحاول المصرف باستمرار تبسيط الإجراءات، إلا أن تأمين الضمانة العقارية لابد منها لضمان حق المصرف و هذا يندرج ضمن عامل المخاطرة.

وأشار حاج محمد إلى أن المصرف يموّل نصف تكلفة البناء و نصف تكلفة الآلات إذا كان مشروع تأسيس إلى سقف يتراوح كحد أقصى ٥٠٠ مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.