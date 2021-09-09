92 موافقة بيئية في 9 أشهر واستراتيجيات وخطط وطنية لحماية الموارد ومراقبة التلوث

دمشق – كنانة علي

تعمل مديريات البيئة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إعداد الاستراتيجيات والخطط الوطنية لحماية الموارد الطبيعية ومراقبة حالتها والتلوث والتعديات عليها, وتقوم من خلال الخطط السنوية والاستثمارية منها على تنفيذ المشاريع البيئية وإعداد الأدلة البيئية اللازمة.

ويفيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسن جنيدان بأن عدد الموافقات البيئية الخاصة باستيراد وتصدير الكائنات الحية لعام 2020 بلغت 116 موافقة, في وقت بلغت 92 موافقة لغاية شهر أيلول من العام الحالي.

ويؤكد جنيدان في تصريح ل”البعث” بأن ما ينظم موضوع منح الموافقات البيئية وجود قرارات وأدلة بيئية تبين الممنوع منها والمسموح داخلياً وخارجياً, فتقوم المديريات وفقاً للقوائم السنوية الصادرة عن الوزارة بناءً على الدراسات الميدانية من جهة وعلى قوائم الاتفاقيات البيئية الدولية المنضمة إليها سورية من جهة أخرى بالتحفظ أو رفض طلبات الاستيراد والتصدير, وبالنسبة للكائنات الحية يتم تخفيض الأعداد المطلوبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمزرعة في حال الاستيراد ولإنتاج المزرعة في حال التصدير.

ويهدف القانون 12 للعام 2012 – وفق معاون الوزير – ضمان وجود نظام بيئة سليمة بكل مكوناتها (الماء والتربة والهواء والتنوع الحيوي ) وإلى مراقبة عناصر البيئة بشكل مستمر من خلال مؤشرات بيئية خاصة بكل منها, ولهذا تم وضع اشتراطات خاصة بإنشاء المحميات الطبيعية وأخرى خاصة بتقييم الأثر البيئي وما يتعلق بالاستيراد والتصدير للمواد والكائنات الحية النباتية والحيوانية, إضافة إلى دليل خاص لضمان تجارة سليمة وبعيدة عن أي خطر بيئي.

ويضيف جنيدان بأن المديريات المركزية تعد التقارير الدورية الوطنية اللازمة عن حالة تنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية ويتم تحليل هذه التقارير لمعرفة الصعوبات والمعوقات في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ووضع الإجراءات والخطوات اللازمة لتفاديها والوصول إلى أفضل السبل في تنفيذها.

ويرتبط دور البيئة في مراقبة واقع الغابات وإعلان المحميات الطبيعية بمختلف أنواعها وإجراء التفتيش البيئي الدوري ( الربعي ) على المحميات وإعداد خطط الإدارة الخاصة بها, والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لحماية المحميات من خطر الحرائق وإعداد خطط تأهيل للمواقع المخترقة, وإصدار تقرير سنوي عن الغابات والمحميات, وإعداد الدراسات اللازمة لمنع إدخال أنواع جديدة إلى النظام البيئي للغابات وتنمية الوعي البيئي العام وإعداد برامج التوعية البيئي خول الغابات والمحميات الحراجية والغابية.

كما تقوم مديرية التنوع الحيوي في الوزارة بالتعاون مع مديرية الحراج في وزارة الزارعة ومديريات البيئة في المحافظات بمراقبة حالة الغابات ومتابعة وضع المحميات الطبيعية والرعوية في سورية بشكل مستمر لمنع حدوث التعديات عليها ووضع إجراءات لإعادة تأهيل المتضرر منها وزيادة مساحات الغابات، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة فنية بعضوية الوزارة مهمتها إعداد خارطة الأساس ( طرق – خطوط النار – البنى التحتية – آبار – مراكز إطفاء – أبراج مراقبة – مخافر حراجية ) وتحديد مساحة وخدود المواقع الحراجية المحروقة ومراقبة التغيرات الطارئة على خدود الغابات والغطاء النباتي, ومن خلال هذه اللجنة انبثقت المنصة الوطنية لحرائق الغابات التي تعمل على إعداد تقارير الإنذار المبكر للمواقع المعرضة للحرائق بمعدل كل 15 يوم مرة, تبين من خلالها حالة المواقع الحراجية وقابليتها للتأثر بالحرائق.