“أرض الشمس”.. مسرحية تحاكي انتصارات سورية عبر التاريخ

حمص- سمر محفوض

شارك 300 ممثل بينهم 180 بدور الكومبارس في العرض المسرحي البصري “أرض الشمس” في خطوة مختلفة وجديدة لمسرح الهواء الطلق الذي يشارك الجمهور كجزء من العرض متحدياً حدود العروض الكلاسيكية ليكون التشكيل التالي ضمن المتلقي ذاته، مستفيداً من جميع المؤثرات لخلق المشهدية المطلوبة على تنوعها.

وأشار مخرج المسرحية الإيراني شهاب راحله إلى أن المسرحية قدّمت مؤثرات بصرية حقيقية تروي قصة سورية في معركة أزلية واجه الخير فيها الشر، وتكتب انتصارات الشعب السوري عبر التاريخ، وهي رسالة محبة وسلام للكون من أرض السلام والمحبة أرض الشمس سورية موطن الأنبياء، حيث يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى، الخير بوجه الشر مروراً بالمحطات المهمّة كمعركة ميسلون وانتصارات حرب تشرين التحريرية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية متمثلة بتنظيم “داعش” وإعلان الانتصار السوري الكبير، ضمن محاكاة واقعية للأحداث، ومؤثرات بصرية ملفتة، تستخدم لأول مرة في سورية.

وذكر مساعد المخرج علي الموسوي أن العرض قُدّم بدمشق، ويقدّم لأول مرة بحمص بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات على الأحداث والمشاهد كتجهيز المسرح والعمل على خلق أرض معركة ميدانية حقيقية وإضاءة ومؤثرات صوتية وسواها من ضرورات العرض واستغرق حوالي الشهر. وأضاف أنه تمّ تدريب الممثلين على الإيماء والحركات بشكل متقن، وبالنسبة للمؤثرات الصوتية فقد تمت في إيران ونحن نتطلع لأن يجول العرض البلدان العربية.

أما المشاركون بالعرض فقد اعتبروا التجربة مهمة، وهي عمل جماعي تاريخي كبير يستخدم مؤثرات عالية تمنح الممثلين خبرة كبيرة في الأداء.

وقالت المشاركة ماريا كاسوحة إن العرض في جزء منه عمل سينمائي واقعي أعطاها دفعاً كبيراً للاستمرار بالتمثيل، بينما أكدت قمر ديوب أن التدريبات المكثفة والعمل ضمن فريق تقني عالي المستوى انعكس إيجاباً على العرض الذي تجلّت فيه روح الفريق وتناغم الحوار وصقل المهارات، وتستمر عروض المسرحية حتى 16 أيلول الحالي.