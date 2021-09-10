أكثر من 12 مليار ليرة الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية

ذكر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الجزء المدمر من خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية تتجاوز الـ 12 مليار ليرة سورية بمدة تنفيذ تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

وأشار الوزير الزامل إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال تخريب من قبل الإرهابيين على مسافة 87 كم بدءاً من الحدود الأردنية السورية وحتى منطقة دير علي مبيناً أن هذه المسافة جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق على طول 144.5 كيلومتراً.

ولفت الزامل إلى أن الأضرار شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز تكلفتها نحو 6.9 مليارات ليرة وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس تتجاوز تكلفتها الـ 4.5 مليارات ليرة إلى جانب الحاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل تصل تكلفتها إلى 620 مليون ليرة مؤكداً وجود صعوبة في تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخط بسبب الحصار الجائر المفروض على سورية.

وبين الزامل أن الوزارة ترصد التطورات التي تحدث على الخط وكيفية تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالاعتماد على الكوادر والخبرات الوطنية الموجودة في مؤسسات الوزارة من مهندسين وفنيين وعمال.

وكان الجانب اللبناني طلب من سورية خلال جلسة المحادثات السورية اللبنانية التي جرت مؤخراً إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية ورحب الجانب السوري بالطلب واستعداد سورية لتلبية ذلك.