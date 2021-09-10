عدم تعاون الطبيب يربك مربي الأبقار باللاذقية

اللاذقية- أريج معروف

أشار مربو أبقار في اللاذقية إلى تسجيل أبقارهم أصولاً لإعطائها اللقاحات والحصول على المقنن العلفي ولكنها لم تتلق أي لقاح نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على المقنن، حيث إن التوزيع كان للأبقار الملقحة فقط، لافتين إلى غياب تعاون الطبيب في الوحدة الإرشادية.

رئيس شُعبة الصحة الحيوانية في دائرة زراعة القرداحة الدكتور باسم بركات قال: في السنوات السابقة كانت الخسائر كبيرة للمربين بسبب مرض الجدري، وقد كان هناك حملات تلقيح ضد هذا المرض، حيث تمّ خلال هذا العام تلقيح 3365 رأساً بلقاح نوعي “نسلر” ولم تظهر بعده أي حالة جدري، إضافة إلى تلقيح وقائي للحمى القلاعية.

أما عن شكوى المربين المستمرة من ارتفاع أجور المعالجة من قبل الأطباء البيطريين، فقد بيّن بركات أن هناك 17 وحدة إرشادية في القرداحة وكل وحدة لديها طاقم طبي لتقديم خدماتها، ولكن يجب أن يقوم المربي بزيارة الوحدة الإرشادية التي يتبع لها وتسجيل طلبه لاصطحاب الطبيب الموجود الذي يقدم المعاينة، بينما يتكفل المربي بتقديم الأدوية العلاجية وتكمن معاناته مع سعر مادة العلف.

وحول توزيع المقنن العلفي، أوضح رئيس مركز الأعلاف المهندس علاء مثبوت أن هناك قطاعاً تعاونياً وآخر إفرادياً، فالمربي في القطاع الإفرادي يستلم الأعلاف إفرادياً والمربي التعاوني يستلمها عن طريق رئيس الجمعية الفلاحية، علماً أن الدورة العلفية شملت 50 – 60% من المربين في منطقة القرداحة، وقد تمّ التوزيع للمربين الذين تلقت أبقارهم لقاح الحمى القلاعية، وفي عام 2021 تمّ صدور دورتين علفيتين حتى الآن.