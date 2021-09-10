الدوريات الأوروبية.. مانشستر سيتي يواجه ليستر ولاتسيو يستضيف ميلان

بعد انتهاء جولتي التصفيات المونديالية تعاود الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى منافساتها، والبداية من الدوري الإنكليزي الذي ستشهد جولته الرابعة حدثاً منتظراً يتعلّق بتقديم مانشستر يونايتد لنجمه العائد إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يستقبل نظيره نيوكاسل في ملعب الأولد ترافورد، ويقدّم الشياطين الحمر موسماً مبشراً إلى الآن حيث حققوا انتصارين وتعادلاً خارج أرضهم، فيما خسر منافسهم أول مباراتين له في الدوري وحصد أول نقطة له هذا الموسم بالتعادل 2-2 على أرضه أمام ساوثهامبتون.

أما قمة الجولة فستجمع قطب مدينة مانشستر الآخر، السيتي صاحب المركز السابع ومضيفه ليستر سيتي صاحب المركز التاسع، السيتي بدأ يستعيد توازنه من جديد في حملة الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، فيما يستعد الثعالب لهذه المعركة بكل قوة، حيث سيحاولون دخول اللقاء من أجل تحقيق الانتصار والتركيز بشراسة للمباراة كي يحسموها لصالحهم لتحسين مركزهم.

وفي إيطاليا، يستضيف ملعب العاصمة الإيطالية الأوليمبيكو أهم مواجهات الجولة الثالثة بين لاتسيو وميلان، وفي مباراة قوية أخرى، يلتقي يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد ماسيمليانو أليغري، بفريق نابولي الذي تعاقد مع مدرب جديد هو الآخر، لوتشيانو سباليتي، ولم يحقق فريق يوفنتوس أي فوز حتى الآن في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل في الجولة الأولى مع أودينيزي بهدفين مقابل هدفين، وخسر في الجولة الماضية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدف دون رد أمام إمبولي الصاعد حديثاً، لذا سيكون الضغط عليه مضاعفاً فالتعادل حتى ممنوع، أما منافسه فيبحث عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط واستغلال عاملي الجمهور والأرض للبقاء ضمن المراكز المتقدمة.

إسبانياً، يخيّم الهدوء على الجولة الرابعة من الليغا بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة تأجيل قمة هذا الأسبوع بين برشلونة وإشبيلية، إضافةً لمباراة فياريال أمام ضيفه ألافيس، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الأندية مع منتخبات أمريكا الجنوبية التي خاضت التصفيات المونديالية، ولكن هذا لا يعني أن الأسبوع الإسباني سيمرّ دون حدث يُذكر، فهذه المرة الحدث ليس المباراة وإنما مكان إقامتها، حيث تترقب جماهير المتصدّر ريال مدريد حول العالم خوض فريقها أول مباراة على ملعب سانتياغو برنابيو خلال مواجهة سيلتا فيغو بعدما خاض مباريات الموسمين الحالي والماضي على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الرابعة)

مباريات الغد: كريستال بالاس– توتنهام 2.30 ظهراً، أرسنال– نورويتش، برينتفورد– برايتون، ليستر سيتي- مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد– نيوكاسل، ساوثامبتون- وست هام، واتفورد– ولفرهامبتون 5 عصراً، تشيلسي- أستون فيلا 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ليدز يونايتد– ليفربول 6.30 عصراً.

مباريات الاثنين: إيفرتون– بيرنلي 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الثالثة)

مباريات الغد: إمبولي– فينيتسيا 4 عصراً، نابولي– يوفنتوس 7 مساءً، أتالانتا– فيورنتينا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: سامبدوريا- إنتر 1.30 ظهراً، كالياري– جنوى، سبيزيا– أودينيزي، تورينو– ساليرنيتانا 4 عصراً، ميلان– لاتسيو 7 مساءً، روما– ساسولو 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: بولونيا- هيلاس 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الرابعة)

مباريات الغد: ليفانتي- رايو فاييكانو 7.30 مساءً، أتلتيك بلباو– مايوركا 10 مساءً.

مباريات الأحد: إسبانيول- أتلتيكو مدريد 3 ظهراً، أوساسونا– فالنسيا 5.15 عصراً، قادش- ريال سوسيداد 7.30 مساءً، ريال مدريد- سيلتا فيغو 10 مساءً.

مباريات الاثنين: خيتافي– إلتشي 9 مساءً، غرناطة- ريال بيتيس 11 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– خسر السيتي أمام ليستر 6 مرات بعد أن التقيا في 24 مناسبة، تمكّن السماوي من الفوز في 14 مباراة، بينما فاز ليستر في 5 مباريات وسيطر التعادل على 5 مباريات.

– مانشستر يونايتد تواجه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز 51 مرة، وفاز اليونايتد في 30 مباراة، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد في 7 مباريات وانتهت 14 مباراة بالتعادل، وسجل الشياطين الحمر 105 أهداف في شباك نيوكاسل، وتلقت شباكهم 52 هدفاً.

– التقى ميلان ولاتسيو في 155 مباراة، تمكّن ميلان من الفوز في 67 مباراة، بينما تمكّن لاتسيو من الفوز خلال 29 مباراة، وخيّم التعادل على الفريقين في 59 مباراة، وسجل الأفاعي 247 هدفاً في شباك منافسهم، بينما تمكّن لاتسيو من إحراز 175 هدفاً.

– استطاع يوفنتوس أن يحقق الانتصار في 68 لقاءً من أصل 146 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة، وخسروا 31 مرة، وسجل لاعبو السيدة العجوز 215 هدفاً في شباك نابولي، فيما تلقوا 157 هدفاً.

– تواجه ريال مدريد وسيلتا فيغو في 109 مباريات في الدوري الإسباني، فاز الفريق الملكي في 63 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق سيلتا فيغو 29 مباراة، وخيّم التعادل بينهم 17 مرة، وسجل الريال 251 هدفاً في شباك سيلتا فيغو، وتلقوا 141 هدفاً.