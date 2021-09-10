الرئيس الصيني لبايدن: تسوية الخلافات على أساس الاحترام المتبادل

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي جو بايدن إلى إعادة العلاقات بين البلدين للمسار الصحيح وتسوية الخلافات بينهما على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في اتصال هاتفي مع بايدن اليوم “باعتماد الاحترام المتبادل لدواعي القلق الجوهرية لكلا الطرفين وربما محاولة تسوية الخلافات بينهما يمكن للبلدين مواصلة الاتصال والحوار والدفع بالتنسيق والتعاون بينهما إلى الأمام في قضايا أساسية كالتغير المناخي ومواجهة وباء كورونا والتعافي الاقتصادي إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الكبرى”.

وأشار شي إلى أن الولايات المتحدة والصين باعتبارهما دولتين مهمتين على الصعيد الدولي تقع على عاتقهما مسؤوليات كبيرة داعيا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية الثابتة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق فائدة أفضل لشعبي البلدين والشعوب حول العالم وإظهار “رؤية سياسية استراتيجية وشجاعة”.

واعتبر الرئيس الصيني أن “مستقبل العالم ومصيره يعتمدان على قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة علاقاتهما بشكل صحيح” واقترح أن تقوم الهيئات والوكالات الحكومية في البلدين بتعزيز التعاون والاستفادة من هذا الأمر لإعطاء المزيد من العوامل الإيجابية للعلاقة الثنائية.

من جانبه قال بايدن إن الولايات المتحدة والصين ليس لديهما مصلحة في تحول المنافسة بينهما إلى صراع وان واشنطن ليس لديها النية لتغيير سياسة الصين الواحدة.

وأشار إلى استعداد إدارته لإجراء المزيد من التبادلات الصريحة والمناقشات “البناءة” مع الصين لتحديد المجالات الرئيسية التي يمكن للبلدين التعاون فيها وتفادي سوء الفهم والتقدير والمواجهة “غير المقصودة” والعمل لإعادة العلاقات الاميركية الصينية إلى المسار الصحيح.