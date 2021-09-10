تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة ميقاتي

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وقالت الرئاسة على حسابها على موقع تويتر نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الرئيس ميشال عون وميقاتي “وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وعقب إعلان الحكومة برئاسته من القصر الجمهوري أكد ميقاتي تمسكه بوثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني وقال: “سنعمل كفريق واحد يداً واحدة لنمنع الإحباط واليأس” مضيفاً: نحن مع كل الوطن ومتمسكون بوثيقة الوفاق الوطني والدستور.

وتابع: “آمل أن ننهض بالحكومة ونوقف الانهيار الحاصل ونعمل معاً بيد واحدة لنعيد لبنان إلى عزه وازدهاره” كما سنعمل للتواصل مع المؤسسات الدولية لتأمين الحاجات الأساسية للبلاد.

وأشار إلى أن لبنان بحاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع وقال: “نعمل مع أي كان باستثناء (إسرائيل) وذلك من أجل لبنان والمصلحة الوطنية”.

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة و21 وزيراً منهم عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين وبسام مولوي وزيراً للداخلية وموريس سليم وزيراً للدفاع وجورج قرداحي وزيراً للإعلام وأمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة ويوسف خليل وزيراً للمالية.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في الـ 26 من تموز الماضي تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.