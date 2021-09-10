دوحة الميماس تحيي حفلة حدائق الفن

حمص- البعث

ضمن فعاليات حدائق الفن التي تقيمها وزارة الثقافة في عدد من المحافظات السورية، أحيت فرقة نادي دوحة الميماس للفن والطرب والتراث أمس الخميس أمسية فنية طربية في حديقة الدبلان (العشاق) سابقاً وسط مدينة حمص بحضور جماهيري لافت ضمن تجمع تفاعلي متميز، قدمت فيها مجموعة من المعزوفات والأغاني الطربية والتراثية استُهلت بمعزوفة أغنية “أنا بانتظارك” لأم كلثوم لحن زكريا أحمد، والأغاني أداها الفنانان غسان محفوظ ، الذي استعاد مجموعة من أغاني الموسيقار الراحل ملحم بركات مثل أغنية “العذاب شو بيعمل بالعاشق” و”حبيبي أنت” و”جيت بوقتك”. والمطرب وجيه الحافظ قدّم توليفة من الأغاني الحلبية والحمصية التراثية المعروفة مثل: كنت بزماني سلطان زماني، يا إم المحرمة، ياجارتنا الكلك رقة، وساري صار الليل، على أم المناديلي، ميل ياغزيل، ع الالا، احبك واحب المن يحبك.

وقد تألفت الفرقة من عازف العود الموسيقي جهاد شرفلي، والإيقاع رامز عطايا، والرق رائد عواني، وعازفي الكمان، حسام غربال، وعاطف عبدالله، وجان متني.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة خلّاقة على طريق إعادة الألفة إلى الشارع السوري، وترميم إحساسه بالأمان الذي افتقده خلال السنوات العشر الماضية.