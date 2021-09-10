وزير الأوقاف: الغرب خلق التطرف ونماه وخرب به دولاً ومجتمعات ويستثمره في كل مكان

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الغرب خلق التطرف ونماه وأغدق عليه الأموال وخرب به الدول والمجتمعات ويستثمره في كل مكان مشدداً على أن الإرهاب والتطرف ليسا من الإسلام.

وقال الوزير السيد خلال إلقائه خطبة الجمعة في الجامع الأزرق الكبير بمدينة سان بطرسبورغ الروسية بحضور حشد كبير من المصلين: جئنا إليكم من سورية قلب بلاد الشام التي حملت على مر التاريخ قيم الإسلام بانفتاحه واعتداله وشهدت أرقى النماذج للتآخي بين الشرائع السماوية مشيراً إلى أن المعركة التي خاضها ويخوضها جيشنا العربي السوري إنما كانت للحفاظ على هذا النموذج.

ولفت إلى أن الغرب يحاول أن يجعل من تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة” و”النصرة” و”الإخوان” الإرهابية ممثلاً للإسلام وهذا ما سنتصدى له كمؤسسة دينية بالتعاون مع الإدارات الدينية في روسيا.

وانطلق الثلاثاء الماضي المنتدى الدولي للأديان في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة وزير الأوقاف ويناقش المؤتمر أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية وتحديات جائحة كورونا.