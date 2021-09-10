يوم غضب فلسطيني نصرة للأسرى ورفضاً لجرائم الاحتلال

تشهد المدن والبلدات الفلسطينية اليوم يوم غضب نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ورفضا لجرائمه المتواصلة بحقهم والتي ازدادت شراستها بعد انتزاع ستة أسرى فلسطينيين حريتهم عبر نفق حفروه في معتقل “جلبوع”.

وذكرت وكالة معا أن القوى الوطنية الفلسطينية دعت إلى مظاهرات في معظم المدن والبلدات بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر دعما للأسرى ورفضا لانتهاكات الاحتلال بحقهم.

ومنذ تحرير الأسرى الستة أنفسهم يوم الاثنين الماضي يشن الاحتلال حملة قمع وتنكيل بحق الأسرى من خلال تكثيف اقتحام المعتقلات والاعتداء عليهم وعزلهم في زنازين انفرادية ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء وحرمانهم من زيارة ذويهم في انتهاك سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية جراء قمع الاحتلال مظاهرات نصرة الأسرى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.