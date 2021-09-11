الصين تحذّر من التصرفات الأحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي

حذّرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، من التصرفات الأحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الخارجية الصينية قولها إنّه “يجب الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي”، مشيرةً إلى أنّ ذلك “من شأنه تعقيد الوضع وتضخيم الخلافات”.

وأضاف بيان الخارجية إلى أنّ “عضو مجلس الدولة الدولة وانغ يونغ كان يتحدث مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام بنه مينه، خلال زيارة لفيتنام”.

كما ذكر البيان أنّ يونغ قال إنّه “يتعين على البلدين أن يعتزوا بالسلام والاستقرار اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في بحر الصين الجنوبي، وأن يتوخيا الحذر لمقاومة تدخل القوات خارج الحدود الإقليمية”.

وكانت فيتنام قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، إنّ الصين ستتبرع لها بثلاثة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا هذا العام، مما رفع إجمالي تبرعات الصين من اللقاحات إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 5.7 مليون جرعة.