اليمن.. خسائر بصفوف مرتزقة العدوان السعودي وتحرير مناطق بمأرب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شنت عملية واسعة في محافظة مأرب أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان السعودي وتحرير مديريتي رحبة والماهلية.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في إيجاز صحفي اليوم إنه “تم خلال العملية تحرير مساحة إجمالية تقدر بحوالي 1200 كم مربع من مديريتي رحبة والماهلية فيما وقع 151 من مرتزقة تحالف العدوان ما بين قتيل ومصاب وأسر آخرون وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية النصر المبين”.

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية في التصدي لتحالف العدوان ومرتزقته والدفاع عن البلد والشعب وعقدت العزم على استكمال تحرير كل الأراضي اليمنية حتى يتحقق الاستقلال.

ويواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عملياتهما النوعية في مواجهة العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن والذي خلف عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.