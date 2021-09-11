زاخاروفا: الشركات المطورة لتطبيق التصويت الذكي مرتبطة بالبنتاغون

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن استدعاء السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان إلى مقر الخارجية الروسية أمس كان على خلفية دعم واشنطن لمشروع (صندوق مكافحة الفساد) المحظور في روسيا والمعلن كمنظمة متطرفة.

وقالت زاخاروفا في حديث لـ “راديو روسيا”: إن هذا الصندوق مسؤول عن برنامج (التصويت الذكي) ونحن نعلم أن جميع الشركات المشاركة في تطوير هذا المشروع مرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية بطريقة أو بأخرى.

وأضافت زاخاروفا” “لقد حددت هيئة الرقابة على الاتصالات أماكن عناوين بروتوكول الإنترنت (IB) ووجدت أن الخوادم والدعم الفني لتطبيق التصويت الذكي ذاته والذي عبرت وكالات إنفاذ القانون لديناً عن موقفها بشأنه تأتي أماكن عناوينها من الولايات المتحدة”.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية أمس السفير الأميركي لدى روسيا جون ساليفان بسبب التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وعلى وجه الخصوص في الانتخابات المقبلة.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية أعلنت سابقاً حظر موقع (التصويت الذكي) بسبب استخدامه لمواصلة عمل صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا.