مشاركة سورية واسعة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

يحتفي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالسينما السورية في دورته المقررة إقامتها ما بين 25 أيلول و1 تشرين الأول حيث تشارك خمسة أفلام سورية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هي: “المطران” للمخرج باسل الخطيب ويدور حول حياة المطران إيلاريون كبوجى، وسبق وأن أعلن الخطيب أن الفيلم نُفّذ بسيناريو سينمائي مختلف عن سيناريو مسلسل “حارس القدس” وأن الفيلم مستوحى من مرحلة مهمة في حياة المطران –جسد الشخصية رشيد عساف- وهي الفترة التي قضاها في الأسر، وفيلم “الإفطار الأخير” إخراج وتأليف عبد اللطيف عبد الحميد، ويدور حول قصة حب زوجين فرقهما الموت، وفيلم “الظهر إلى الجدار” إخراج وتأليف أوس محمد ويدور حول قصة د.قصى الذي تتغير حياته عندما يعرف أن صديق طفولته الذي انقطعت أخباره عنه منذ زمن يعاني من مشكلة، في حين يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم “فوتوغراف” للمخرج المهند كلثوم ويدور حول تأثيرات الحرب السورية على الطفل السوري، ‫وفيلم “حبل الغسيل” إخراج وتأليف محمود جقماقى، وهو يلخص معاناة الناس أثناء الحرب على سورية.

كما سيتم ضمن فعاليات المهرجان تكريم الفنان دريد لحام ومنحه وسام عروس البحر المتوسط تقديراً لدوره في السينما العربية والسورية، وسبق أن كرّم لحام في المهرجان ضمن الحفل الختامي للدورة الـ 34 عام 2018، وتوّج حينها بجائزة التمثيل الكبرى عن مشاركته في فيلم “دمشق حلب”، في حين يشارك المخرج جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان.