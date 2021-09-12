الجيش الروسي ينفذ عملية إنزال ليلي بالمظلات في إطار تدريبات مع بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات الإنزال الجوي المتمركزة في بيسكوف نفذت لأول مرة ضمن تدريبات (الغرب 2021) الاستراتيجية عملية إنزال ليلي كبيرة بالمظلات.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر في الوزارة قوله: إن العملية شملت هبوط أكثر من 600 عنصر وإنزال 30 ناقلة جند مدرّعة بالمظلات في ميدان الرمي والتدريب ستروغي كراسني حيث تم تنسيق عملية الإنزال بمساعدة أنظمة الملاحة الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية.

وشارك في عمليات إنزال الأفراد والمعدات أكثر من 20 طائرة نقل عسكرية من طراز (اليوشن 76)، بينما تمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مروحيات من طراز “مي 8″ و”كاموف 50” ومقاتلات من طراز “سو 30”.

وتجري المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة مرة كل عامين حيث يتم تنفيذها هذا العام في الفترة من الـ10 إلى الـ16 من أيلول الحالي في تسعة ميادين رمي وتدريب في روسيا وبحر البلطيق، وكذلك في خمسة ميادين تدريب في بيلاروس.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن القوات البرية بالجيش الروسي، ستستلم في هذه السنة أكثر من 240 دبابة حديثة ومعدّلة، من طرازات T-72b3M وT-80BVM وT-90 “بروريف”.

وشدّدت الوزارة، على أنه يتم سنوياً، تجديد أسطول الدبابات في الجيش الروسي.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو: إن القوات المسلحة ستستلم قبل حلول نهاية العام، 20 دبابة من طراز T-14 “أرماتا” و65 دبابة من طراز T-90 “بروريف”.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم الجيش 18 طائرة استطلاع ضاربة دون طيار من الفئات المتوسطة والثقيلة، وكذلك سيتم تسليمه قبل الموعد المحدد، مجمعات لواء كامل من صواريخ “إسكندر إم”.