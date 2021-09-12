“تصميمات كورونا” تسرق أضواء أسبوع الموضة الصيني

استحوذ فيروس كورونا على الأضواء في أسبوع الموضة في الصين حيث تم تقديم تصميمات مستوحاة من أزياء المهنيين الطبيين، وتم تقديم نماذج لبدل واقية وأطقم الأطباء والتمريض التي يتم ارتداؤها في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتي صممها معهد بكين لتكنولوجيا الأزياء.

وكان عرض أزياء “أسبوع الموضة” لموسمي “ربيع/ صيف 2022” افتتح على الطراز الصيني تحت عنوان “الزمن الجميل”، الذي ابتكره المصمم الشهير فانج ينج، الذي أبدع تصميمات معاصرة للثقافة الصينية الأصلية، وتزامن العرض الافتتاحي لأسبوع الموضة 2021 مع “موسم الاستهلاك في بكين: مهرجان الأزياء الدولي” في حديقة شوجانج الصناعية، الذي انطلق في بكين الجمعة الماضي، ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات (CIFTIS) لعام 2021.

يذكر أنه في العام الماضي، تم تأجيل “أسبوع الموضة” في شنغهاي لأول مرة بسبب جائحة كورونا ثم تمت إقامته عبر الإنترنت.