فرق فنون اليوبيل تطرب الجماهير في حماة

حماة- حسان المحمد

شهد مسرح قصر الثقافة بحماة بالتعاون مع فرق فنون اليوبيل احتفالية فنية موسيقية ورقص تعبيري ومشهدية مسرحية راقصة بعنوان “مدارات الفنون”، بحضور الرفيق أمين فرع حماة للحزب المهندس أشرف باشوري ورئيس المجلس الإسماعيلي لسورية المهندس علي قبلان وحشد جماهيري، حيث قدمت فرقتا كورال الأطفال وكورال الكبار بقيادة المايسترو ناجي حمود مجموعة من الأغاني التراثية والطربية الجميلة، ثم قدّمت فرقتا المسرح الراقص للأطفال والكبار بقيادة غيث محفوض مشهديات تعبيرية جميلة، إضافة إلى فقرات فنون شعبية متنوعة قدمها يافعون وكبار.

مدير الثقافة والمسرح القومي بحماة سامي طه قال: تحرص مديرية الثقافة بحماة على تحقيق التشاركية مع الجهات الرسمية والأهلية الفاعلة في مجالات الفنون والثقافة والفكر، واحتفاليتنا اليوم تقام وفق هذه التشاركية الفاعلة، مشيراً إلى أن فرق فنون اليوبيل حالة ثقافية فنية متفردة من حيث الكوادر التي تحتضنها، والتنويعات الراقية التي تقدمها، وتبنيها فكرة الفرق الرديفة لتأمين الاستمرارية في العطاء، وقد تابعنا اليوم فرق كورال الأطفال والكبار والفنون الشعبية التي قدمت الموسيقا والتراث والمشهديات المسرحية الراقصة، وأكثر ما أسعدنا هو الحضور الجماهيري الحاشد الذي تفاعل إعجاباً وطرباً بما تمّ تقديمه، منوهاً بدور الثقافة الرائد في الارتقاء بالحالة الإنسانية، وتقديم الابتسامة والفرح للناس، ورسائل الثقافة تصل إلى المتلقي والدليل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين بما يقدّم ومواكبتهم لأنشطتنا، واختتم الحفل بعمل استعراضي (أصيل وذهب).