في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز جبلة يحسم ديربي اللاذقية والجيش يقسو على الحرجلة

فاز فريق جبلة على حطين في المباراة التي جمعتهما في ديربي اللاذقية ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي أقيمت اليوم وشهدت فوز الكرامة على النواعير والجيش على الحرجلة والوحدة على عفرين والوثبة على الطليعة وتعادل الفتوة مع الاتحاد.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب البعث في جبلة فاز جبلة على حطين بهدف دون رد.

الضغط الهجومي لجبلة بدا واضحاً منذ بداية المباراة وأثمر عن هدف مبكر جاء عند الدقيقة الرابعة عبر مصطفى الشيخ يوسف مستفيداً من الضعف الدفاعي لحطين الذي حاول جاهداً إدراك التعادل لكن دون جدوى كما أتيحت فرصة لجبلة للتقدم بهدف ثان من ركلة جزاء أضاعها مصطفى الشيخ يوسف في الدقيقة 43.

ولم يتغير الأداء كثيراً في الشوط الثاني وحاول حطين التقدم نحو منطقة منافسه تارة من العمق وتارة من الأطراف لكن دون فاعلية نتيجة التغطية الدفاعية المحكمة لجبلة ومرت الدقائق دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز جبلة بهدف دون رد.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق فاز الجيش على الحرجلة بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث سجل للجيش أهدافه الأربعة محمد الواكد في الدقائق 39 و43 و50 و88 فيما سجل هدفي الحرجلة سليمان رشو وعبد الرزاق الحسين في الدقيقتين 40 و59.

كما فاز الكرامة على النواعير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل للكرامة حارث النايف وعمر جنيات وابراهيم الزين في الدقائق 3 و25 و44 فيما جاء هدف النواعير عبر حذيفة خلوف في الدقيقة 73 وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب الباسل في حمص.

وقلب الوثبة تأخره أمام الطليعة بهدف دون رد في مباراتهما على الملعب البلدي في حماة إلى فوز بهدفين مقابل هدف حيث سجل الطليعة أولاً عبر أمين حداد في الدقيقة 45 وأدرك الوثبة التعادل في الدقيقة 53 بواسطة وائل الرفاعي وسجل هدفه الثاني عبر صبحي شوفان في الدقيقة 68.

وفاز الوحدة على عفرين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل للوحدة علي رمضان وأيمن عكيل في الدقيقتين 14 و45 ويحيى الكرك في الوقت بدل الضائع وسجل حسام السمان هدف تقليص الفارق لعفرين عند الدقيقة 90 وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب.

وانتهت المباراة التي جمعت الفتوة مع الاتحاد على ملعب الفيحاء بدمشق بالتعادل بهدف لمثله حيث سجل للفتوة محمد زينو في الدقيقة 45 من ركلة جزاء وعادل الاتحاد من خلال محمد ريحانية في الدقيقة 46.

وتختتم مباريات هذه الجولة بلقاء وحيد يجمع تشرين مع الشرطة على أرض ملعب الباسل في اللاذقية في وقت لاحق من مساء اليوم.