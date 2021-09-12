ماء الأرز فوائد سحرية لجمال وشباب البشرة

تشتهر اليابانيات ببشرتهن النضرة والخالية من العيوب، رغم أنهن ما زلن يستخدمن علاجات عمرها قرون ليبدين أصغر سناً، وتعد إحدى أهم الطرق والعلاجات هي الماء المتبقي بعد طهي الأرز.

ومن فوائد ماء الأزر لبشرة صحية ونضرة كاليابانيات مايلي:

*منع شيخوخة الجلد المبكرة: يساعد استخدام ماء الأرز كمنظف للوجه على التخلص من تجاعيد البشرة، ويعزز إنتاج الكولاجين في البشرة بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة مما يجعله مكوناً طبيعياً ممتازاً ضد تجاعيد البشرة المبكرة.

*حاجب طبيعي للشمس: ثبت أن العناصر الموجودة في الأرز تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، يعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتلف الجلد واستخدام ماء الأرز طريقة سهلة واقتصادية التكلفة لحماية الوجه من أضرار أشعتها.

*إصلاح الجلد: الأمر الذي قد لا تعرفه الكثيرات أن ماء الأرز عنصر طبيعي وغير مكلف للعناية بالبشرة ويمتلكه معظم الناس بالفعل في منازلهم، بالإضافة إلى قدرته على تقليل التجاعيد، يعمل ماء الأرز على تحسين تلف الجلد ويمكن استخدامه أيضاً لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما).

*تقليل تصبغ الجلد: هذه الحالة الجلدية الشائعة قد تكون مزعجة ومحرجة لبعض الأشخاص، إذا تركت هذه الحالة الجلدية دون علاج فقد تؤدي البقع الداكنة في النهاية إلى حدوث تفاوت كبير في لون البشرة، ولذلك ثبت أن ماء الأرز يعزز إنتاج الميلانين ويمكن أن يقلل بشكل فعال من فرط التصبغ.

*السيطرة على البشرة الدهنية: البشرة الدهنية من المشاكل التي تواجه الكثير من النساء ممن يلجأن إلى منتجات العناية بالجلد الدهني المحتوية على الكحول الذي يمكن أن يزعج نشاط الغدد الدهنية ويسبب الإفراط في إنتاج الدهون والذي بدوره يجعل البشرة أكثر دهنية، ولعلاج هذه المشكلة يعد استخدام ماء الأرز طريقة آمنة لموازنة البشرة الدهنية إذ تقضي على الدهون الزائدة دون التسبب في جفاف الجلد.