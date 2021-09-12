مخلوق غريب

تفاجأ عدد من البحارة الإيطاليين بعد العثور على مخلوق مخيف بجسم سمكة قرش ووجه خنزير في البحر، حيث رصد هذا الحيوان الغريب من قبل ضباط البحرية وهو يطفو على الماء قبل أن يتم سحبه من المحيط، وبدا للوهلة الأولى أنه سمكة قرش وعندما ألقى البحارة نظرة فاحصة كان للمخلوق البحري وجهاً يشبه الخنزير.

واكتشف هذا الحيوان الغريب في مياه جزيرة إيلبا على مقربة من بلدة بورت فيرايو تحديداً ثم جرى سحبه من المياه وجرى إخضاعه للدراسة، ويعيش هذا الكائن عادة على ارتفاع 2300 قدم تحت سطح الماء، ومدرج أيضاً في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه مهدد بالانقراض مما يعني أنه نادراً ما يتم رصده.

وعلى الرغم من حدوث الاكتشاف قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن اكتشافه انتشر بسرعة عندما تم نشر صور للحيوان البحري غريب المظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، واجتذب المنشور على الفور مئات التعليقات، بما في ذلك انتقادات من أشخاص اعتقدوا أن سمكة القرش قد تم القبض عليها وقتلها عن قصد.

وبعد إخراج هذا الكائن من الماء، تم نقله إلى مكتب المرفأ لدراسته، ورغم أن الحيوان نادر بشكل عام على مستوى العالم، إلا أنه موجود بشكل كاف في مياه هذه المنطقة الإيطالية وطالما أبلغ عنه صيادون وقالوا إنه علق في شباكهم.