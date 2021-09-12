مواجهة مصيرية لسلة سيدات الثورة في نصف نهائي بطولة الأندية العربية

وصلت مشاركة فريق الثورة للسيدات بكرة السلة في بطولة الأندية العربية الـ 22 المقامة حالياً في الأردن إلى محطتها الحاسمة، حيث سيلعب اليوم في الدور نصف النهائي مباراة نارية من العيار الثقيل عندما يواجه فريق الأرثوذكسي الأردني (الساعة الخامسة مساء).

المباراة تشكّل أهمية كبيرة للثورة للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة بتاريخه، خاصة أنه قدم في البطولة الحالية أداء مميزاً أثبت من خلاله أنه قادر على الذهاب أبعد من هذا الدور، والمهمة الملقاة على عاتق اللاعبات كبيرة، فالضغط سيمارسه الفريق الأردني، ويريد الثأر لخسارته في المباراة الافتتاحية من البطولة أمام الثورة بنتيجة (71-68).

لاعبات الثورة قادرات على الفوز، ولكن يجب أن يلعبن بحذر وتكتيك عال جماعياً وفردياً، وبروح قتالية عالية، مع الحذر بالناحية الدفاعية، خاصة أن لدى الفريق الأردني لاعبات جيدات لم يلعبن بالمباراة الأولى، عموماً الأمنيات بأن يحقق الفريق آمال جماهير السلة السورية برؤيته في نهائي بطولة عربية بعد غياب طويل عن الوصول لمنصات التتويج.

إدارية فريق الثورة رولا جبري، في اتصال هاتفي، أشارت لـ “البعث” إلى أن الفريق في حالة معنوية عالية، وجميع اللاعبات جاهزات لمباراة اليوم، المباراة ليست سهلة كما يتخيلها الكثيرون، ولعل يومي الاستراحة كانا فرصة للكادر التدريبي للوقوف على بعض الأخطاء التي رافقت مسيرة الفريق بالدور الأول وتصحيحها، مبيّنة أن الأمل كبير بالفوز، واللاعبات لديهن تصميم كبير على تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح عشاق السلة السورية في هذه البطولة.

يشار إلى أن الثورة نال صدارة الترتيب بالدور الأول، حيث حقق ثلاثة انتصارات: على الأرثوذكسي (71-68)، وعلى بيروت اللبناني (72-69)، وعلى المرأة القطرية (88-58)، وخسر أمام فريق فحيص الأردني (80-82).

عماد درويش