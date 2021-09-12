نادي الثورة يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة

البعث – عماد درويش

تأهلت سيدات الثورة للمباراة النهائية من بطولة الأندية العربية في نسختها الـ٢٢ التي تقام في الأردن بعد الفوز على سيدات الارثوذوكسي الأردني في مباراة الدور نصف النهائي اليوم بنتيجة (٩٧-٧٤)..

المباراة جاءت قوية وخاصة من ممثل السلة السورية الثورة في نصفها الأول، حيث برعت اليسيا وتشامبرت بالتسجيل من خارج القوس وجوردان وسيدرا من تحت السلة ونورا وجيسيكا في الاختراق، فسجلن سلات بمنتهى الروعة أنهين فيها الربع الأول لمصلحتهن (٢١-١٥) وفي الثاني تواصل الأداء نفسه بالهجوم مع الصلابة بالناحية الدفاعية لسيدات الثورة اللواتي رفعن الفارق تدريجياً لينتهي الربع للثورة (٢٨-١٨) ولينهين الشوط الأول بفارق ١٦ نقطة (٤٩-٣٣)، وفي الثالث لم يتغيّر الحال فحافظت سيدات الثورة على الرتم نفسه وقدمت اليسيا مكاريان أفضل أداء لها بالبطولة فسجلت الثلاثيات وقدّمت الكرات الحاسمة ووقفت سداً منيعاً بالدفاع فكانت بيضة القبان للفريق ساعدتها جيسيكا بالاختراقات وجوردان بالريباوند لينتهي الربع للثورة (٢٨-٢٠) وليبقى التقدم للثورة بنتيجة (٧٧-٥٣)، وفي الأخير هدأ الأداء ولعب الثورة على كامل الهجمة ومع الاطمئنان من المدرب عبدالله كمونة على النتيجة حيث وصل فيها الفارق ببعض المراحل إلى أكثر من ٣٠ نقطة عمد على تبديل اللاعبات الأساسيات ولعب بالصف الثاني واستغلت لاعبات الفريق الأردني ذلك وحاولت تقليص الفارق ففازت بالربع (٢١-٢٠)، لكن المباراة انتهت للثورة بفارق ٢٣ نقطة وبنتيجة (٩٧-٧٤) ليتأهل الثورة للمباراة النهائية التي ستقام غداً الساعة السابعة مساء حيث سيلعب مع الفائز من لقاء بيروت اللبناني والفحيص الأردني..