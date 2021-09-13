أذينة العلي يطلق “سحر أسود” ويحضّر لأغنية جديدة

أطلق الفنان السوري أذينة العلي أغنية جديدة بعنوان “سحر أسود” من كلمات كمالا خيربك وألحان وتوزيع مضاد علي وتسجيل وماستر عبد الحليم حسن.

وتأتي الأغنية بعد شهر فقط على طرحه أغنية “استني” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وغيتار باسم سعيد.

وأبدى النجم الملقب بـ”الفارس” سعادته بأغنيته الجديدة، وتمنياته في أن تنال إعجاب الجمهور، مشيراً إلى أنه سيطرح أغنية شتوية في القريب. ورأى أن انتشار الأغنية السورية في العالم العربي، مرت بحالة من التراجع خلال الفترة الماضية، وقال: “الأغنية السورية تعاني حالياً من ناحية الانتشار، لكنها وصلت مؤخراً إلى مكانة لا يمكن تجاهلها، رغم حالة التراجع التي تعانيها”.

واختتم: “لدينا نجوم ومواهب بإمكانها أن تعيد الألق إلى الأغنية السورية، التي حققت انتشاراً واسعاً في السنوات الماضية، داخل العالم العربي وخارجه”.

رابط الأغنية:

https://www.youtube.com/watch?v=jGzs9-Ihspo