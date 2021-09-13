إقبال على حملة تطعيم كورونا في حمص وصحة الحسكة ترسل فرقاً طبية إلى ريف القامشلي

تشهد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في حمص إقبالاً متزايداً من المواطنين على المراكز المعتمدة والبالغ عددها 16 مركزاً للحصول على اللقاح منذ انطلاق الحملة في الـ 5 من الشهر الحالي.

وأوضحت الدكتورة غدير صليبي مسؤولة الأمراض المزمنة في مديرية صحة حمص في تصريح أن ازدياد الإصابات الملحوظ الذي سجلته المحافظة منذ أواخر آب الماضي وبدء العام الدراسي وتغير الطقس شكل حافزاً لدى المواطنين للحصول على اللقاح حيث ارتفعت الأعداد المسجلة الحاصلة على اللقاح من 700 مواطن في بداية الحملة إلى 1200 مواطن يومياً.

ودعت صليبي المواطنين فوق الـ 18 عاماً للحصول على اللقاح المجاني المتوافر في المراكز الصحية المعتمدة في المحافظة مؤكدة أنه فعال في الحماية من الإصابة الشديدة التي تستدعي دخول المشفى وآمن وعادة ما تكون آثاره الجانبية طفيفة ومؤقتة.

وحول جاهزية المشافي في حال ازدياد الإصابات أوضح الدكتور محمد الكوسا رئيس دائرة الجاهزية ومنظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية الصحة أنه تم تفقد أقسام العزل والعناية في المشافي وتقييم استعداداتها لناحية عدد الأسرة وأجهزة الدعم التنفسي وكفاءة الطاقم الطبي في تقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا مبيناً أنه تمت مراجعة خطط الاستيعاب الحالية لمرضى الجائحة وخطط التوسع في حال الازدياد بعدد الإصابات والانتقال للخطة (ب).

وبين الكوسا أن نسبة الإشغال حالياً لا تتجاوز الـ 50 بالمئة في أقسام العزل في مشفى الوليد بالوعر ومشفيي الباسل بكرم اللوز والزهراء علماً أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت تصاعداً بالإصابات تزامنت مع تبدل الفصول.

وحذر الكوسا من التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن أماكن الازدحام والتزام التعقيم وغسيل الأيدي باستمرار داعياً المواطنين للحصول على اللقاح لكسر حلقة انتشار الفيروس.

في سياق متصل، أرسلت مديرية صحة الحسكة فرقاً طبية لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في بلدات تل عودة وتل سطيح وأبو ذويل في ريف القامشلي ضمن إجراءات وزارة الصحة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.

وبين مدير المنطقة الصحية في القامشلي الدكتور نافع ساكير في تصريح أنه تم اليوم إرسال فريقين طبيين الى بلدات تل عودة وتل سطيح وأبو ذويل وذلك في إطار المرحلة الثانية لإعطاء اللقاح لمن لم يتمكن من أخذه في المرحلة الأولى للمواطنين ممن تتجاوز أعمارهم الـ 18.

وكانت مديرية صحة الحسكة أرسلت أمس فرقاً طبية إلى قرى حامو والقصير وأم الربيع والحنية بريف القامشلي لإعطاء اللقاح للمواطنين في تلك القرى والمناطق المجاورة لها.