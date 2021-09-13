استقبال طلبات المفاضلة العامة مستمر وإجراءات ميسرة ومبادرات لمساعدة الطالب على الاختيار

أكثر من 70 مركزاً متاحاً أمام الطلاب في الجامعات لتقديم طلبات المفاضلة بكل أنواعها للفرع العلمي والتسجيل المباشر للفرع الأدبي وفيما اتفق القائمون والمتقدمون على سهولة الإجراءات وسرعتها اعتبر عدد من الطلاب أن التحدي الأكبر أمامهم ارتفاع معدلات المفاضلة والذي حال دون تحقيق طموحهم بدراسة الاختصاص الذي يرغبون به.

سانا رصدت أجواء تقديم طلبات المفاضلة التي بدأت أمس الأحد وتستمر لغاية الـ 30 من أيلول الجاري حيث أشار مدير مركز كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق المهندس عمر المصري إلى العمل لاختصار وقت التسجيل ما أمكن بحيث لا يتجاوز العشر دقائق مبيناً أن المركز يضم 53 حاسباً وفريقاً من المهندسين وموظفي الكلية وكوادر اتحاد الطلبة للتعامل مع المتقدمين بشكل منظم ودقيق.

ومن المسؤولين عن إدخال بيانات الطلاب إلكترونياً أوضحت المهندسة علا أحمد أن دورهم يتمثل بمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم لتجنب أي خطأ وإدخالها إلى الحاسب وتدقيقها فيما قال عدي البداح من اتحاد الطلبة: “نحاول أن ننصح الطلاب باختيار رغباتهم وفق ميولهم” وتتركز تساؤلات الطلاب عموماً حول مستقبل الدراسة في كل اختصاص أو كلية.

ومن مركز تسجيل في كلية الحقوق بجامعة دمشق بين مديره علي حمود تجهيز أكثر من 20 حاسوباً لإدخال البيانات وتنظيم عملية الإدخال مشيراً إلى أنه يتعين على الطالب الراغب بتسجيل اختصاص في الموازي تسديد سلفة بالمصرف العقاري.

وأثناء تسجيل رغباتهم بين عدد من الطلاب لـ سانا أن ارتفاع المعدلات حال دون وصولهم إلى رغباتهم ما دفعهم لاختيار فروع أخرى أتاحتها المفاضلة حيث ذكرت لبنى صالح أنها حاصلة على الشهادة الثانوية الفرع الأدبي وترغب بدراسة الحقوق إلا أن المعدلات لم تسمح لها لذلك اضطرت للتسجيل في معهد إدارة الأعمال.

كما أشار خالد الزرقان إلى أنه يرغب بالتسجيل في المعهد الصحي لكن المعدلات لم تتح له سوى التقدم إلى المعاهد الهندسية فيما أعرب الطالب محمد قطيفاني عن أمله بتحقق رغبته بالدخول إلى الهندسة المعلوماتية.

وفي السويداء أكد مدير فرع جامعة دمشق بالمحافظة الدكتور خالد كيوان على اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتنظيمية الكفيلة لتسهيل وتسريع عملية التسجيل وتلافي حدوث الازدحام كما بين عميد كلية التربية الثانية الدكتور مرسل مرشد وجود الكوادر الفنية والإدارية لإتمام عملية التسجيل بكل مراحلها.

المشرف على مركز المفاضلة ثقيف حمزة لفت إلى أن المركز باشر منذ أمس استقبال طلبات التسجيل على المفاضلة بعد التأكد من جاهزية جميع المتطلبات التقنية والبشرية والتنسيق مع اتحاد الطلبة لتنظيم الدور وخاصة مع الظروف التي يفرضها فيروس كورونا مشيراً إلى إعطاء الأفضلية في الأيام الأولى للطلاب الذين لديهم مسابقات ككليات الفنون الجميلة والعمارة.

من جهته ذكر رئيس الهيئة الإدارية لفرع اتحاد الطلبة في كلية التربية الثانية جدعان الجباعي أن فرع الاتحاد نظم خلال الأسبوع الماضي ندوات تعريفية شملت مناطق الريف والمدينة للتعريف بآلية التسجيل على المفاضلة العامة وشروطها لتفادي وقوع الطلبة بأي خطأ كما نوه الطالبان أكثم عربي وليث العربيد بالتنظيم الجيد وعملية التسجيل الميسرة.

وفي حمص تواصل جامعة البعث قبول طلبات المفاضلة في سبعة مراكز تسجيل حيث أكد رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب تخصيص فريق يضم 150 عاملاً و110 حواسيب و20 ‏طابعة مشيراً إلى زيادة عدد مراكز المفاضلة لتخفيف الازدحام وتحقيق التباعد المكاني ووضع اللوحات والإرشادات لتسهيل حركة الطلاب.

وفي حلب أكد رئيس الجامعة الدكتور ماهر كرمان على تأمين كل التسهيلات في مراكز التسجيل في أماكن مختلفة من الجامعة فيما لفتت مايا الاتي رئيس الهيئة الإدارية في كلية التربية بالجامعة إلى دور معرض “عينك ع اختصاصك” في مساعدة الطلاب لتحديد ميولهم واختصاصهم الجامعي.

وفي اللاذقية بين نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية والطلاب الدكتور إياد فحصة أنه تم تجهيز 23 مركز تسجيل واتخاذ الإجراءات التي تضمن عملها بيسر وسهولة.

وفي طرطوس أوضح النائب الإداري لرئيس الجامعة الدكتور أديب برهوم أن مراكز التسجيل في جامعة طرطوس تتوزع على كليات الآداب والاقتصاد والهندسة التقنية والسياحة والتربية إضافة إلى مركزي تسجيل لذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة في مقر حاضنة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وفي حماة لفت رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان إلى تجهيز 10 مراكز للتسجيل على المفاضلة الجامعية، 8 منها في مدينة حماة واثنان في سلمية وواحد في مصياف مؤكداً أن عملية التسجيل تجري بيسر دون صعوبات وشهدت في يومها الأول إقبالاً كبيراً.

ودعا رئيس الجامعة المتقدمين إلى التروي في اختيار الرغبات وعدم التسرع أو الخضوع لمؤثرات خارجية بل الموازنة بين الرغبة الشخصية والحدود المعلنة لكل اختصاص مبيناً أهمية العناية بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل إلى جانب الشهادة الجامعية واستثمار سنوات الدراسة في تطوير هذه المهارات.

وفي دير الزور بين نائب رئيس جامعة الفرات الدكتور محمد طحطوح أنه تم افتتاح مراكز للتسجيل في كل من كلية الزراعة لطلاب الفرع العلمي وفي كلية الآداب لطلاب الفرع الأدبي وتهيئة الأجواء التي تكفل قيام الطلاب بتسجيل رغباتهم بكل سهولة ويسر.

وفي الحسكة ذكر مدير فرع جامعة الفرات تكليفاً الدكتور عبد الله السلمو أن فرع الجامعة جهز مركزين في كلية الحقوق للمفاضلة إضافة إلى مركز خاص بتسجيل أبناء الشهداء وأعضاء الهيئة التدريسية ومنح الجامعات الخاصة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التباعد المكاني وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات.

من جانبه أشار رئيس فرع اتحاد الطلبة في الحسكة علاء الطلاع إلى أن مبادرة “عينك ع اختصاصك” التي تنفذ بالتوازي مع فترة التقدم إلى المفاضلة حيث تهدف إلى تعريف الطلبة بالاختصاصات الجامعية ليختاروا رغباتهم بدراية ووعي.

وبين مسؤول اللجان في فرع الاتحاد الطالب آمد داموك أنه تم اختيار 25 طالباً من المتفوقين في الكليات الجامعية لتقديم نبذة تعريفية عن الاختصاصات والمقررات وتخفيف الضغوطات التي يفرضها الأهل والمحيط على الطلاب.