“بالو غروب” لرقص الباليه يتألق على مسرح قصر الثقافة

حمص- البعث

قدمت مديرية المسارح والموسيقا- مسرح قومي حمص الأحد فريق “بالو غروب” لرقص الباليه الكلاسيكي والمعاصر في أمسية شهدت حضوراً جماهيرياً متميزاً تفاعل مع اللوحات الراقصة المعبّرة عن حالة حضارية تُميز المشهد الثقافي السائد في محافظة حمص الأكثر تفرداً بين المحافظات الأخرى في عدد الفرق الفنية المتوالدة باستمرار بمجهود أهلي وإمكانيات متواضعة.

ما يميز هذا العرض الراقص الذي يحمل عنوان: “العصر الذهبي”، هو ذلك المزج والتفاعل بين الموسيقا الشرقية والرقص الغربي الكلاسيكي والاوبرالي، حيث اعتمدت مدربتا الفرقة أليسار وأنجيلا نسطة على توليفة ساحرة من الموسيقا الشرقية لتشكّلا من خلالها لوحات حركية معبّرة، لاسيما مؤلفات الموسيقار المصري عمر خيرت الذي أبدع مقطوعة ليلة القبض على فاطمة الشهيرة، ومعزوفة الأيام، والعرافة والعطور الساحرة.

يذكر أن الفرقة تأسست قبل ثلاث سنوات، وتضم نحو 40 راقصة وراقصاً تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، هدفها كما تقول أنجيلا نشر فكرة رقص الباليه على أوسع نطاق لكونه يرسم صورة حضارية خلاقة للمدينة، وكانت للفريق مشاركات عديدة في مهرجانات ثقافية وفنية، كان آخرها مهرجان الطفولة الذي قدم فيه عرضاً بعنوان: “أليس في بلاد العجائب”.