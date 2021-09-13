بحضور عزوز الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين تناقش خططها

دمشق – بسام عمار

ناقشت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي العمال والفلاحين المركزيين واقع العمل النقابي والتنظيمي والزراعي والسبل الكفيلة بتطويرها وذلك خلال اجتماعها في مجمع صحارى.

أعضاء الهيئة اكدوا على ضرورة إلى دعم مشاريع الطاقة البديلة ومنح الفلاحين قروضاً معفية من الفائدة أو بفائدة أقل من 11 بالمئة كما هو معمول به حالياً وتامين مستلزمات الانتاج الزراعي من بذار واسمدة وادوية وجرارات ودعم زراعة المحاصيل العلفية وخاصة محصولي الشعير والذرة والاهتمام بالري الحديث وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والاهتمام بالصناعات الزراعية وان تكون النقابة ممثلة بكل الامور المتعلقة بالقطاع الزراعي وايجاد الحلول لمشكلة تسويق المحاصيل .

وقال الرفيق عزوز إن الاجتماع فرصة هامة لطرح كل القضايا والموضوعات التي تطور عمل الهيئة والتي نعول عليها كثيرا لتطوير العملين النقابي والزراعي كونها تضم قادة نقابيين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال الهام كون القطاع الزراعي عمود الاقتصاد الوطني لما يؤمنه من فرص عمل لآلاف الآسر ودعم مالي للخزينة العامة الآمر الذي يفرض علينا جميعا العمل على تطويره بشكل مستمر من خلال الأفكار والبرامج والخطط التي يقدمها المعنيون بهذا الشأن والنقابة احد أهم هذه الجهات ودورها كبير لاسيما بعد التدمير الممنهج الذي طال هذا القطاع مشيرا إلى ضرورة أن تكون المقترحات من صلب معاناة هذا القطاع وتقديم حلول علمية لان المقترح عندما يكون علميا ونقابيا يحقق قيمة مضافة .

وأضاف أن القيادة تعول كثيرا على عمل النقابات والمنظمات لتنفيذ خططها وبرامجها وهي تقدم لها كل الدعم والعون لتنفيذ برامجها وكل الصعوبات التي تواجهها تعمل على تذليلها مع الجهات المعنية لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي من خلال تفعيل عمل الوحدات الهندسية وتعزيز التواصل مع الزملاء والتشدد بموضوع دقة المعلومات والأرقام بحيث يكون هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى النقابة تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة والعمل الجاد لتحسين الخدمات المقدمة للزملاء والاهتمام بالأعضاء في القطاع الخاص والزملاء المتقاعدين وتعزيز العمل التكاملي مع اتحاد الفلاحين بالشكل الذي يعود بالفائدة على الإخوة الفلاحين والقطاع الزراعي والذي بدا يستعيد عافيته بسبب الدعم المقدم من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد منوها الى ضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقات البديلة والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان المكتب يتابع واقع القطاع بكل تفاصيله ويتخذ القرارات المناسبة داعيا الى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لان المرحلة القادمة تتطلب اعاد خطط وبرامج قادرة على خلق نهضة تنموية زراعية

وزير الزراعة حسان قطنا اكد ان الوزارة تعول كثيرا على عمل النقابة كونها تملك كوادر نقابية وعلمية خبيرة وقادرة على تطوير القطاع الزراعي وايجاد الحلول المناسبة للكثير من المشكلات وفي الوقت ذاته هي شريك حقيقي في القرارات المتعلقة بالقطاع منوها الى اهمية المداخلات التي قدمت والتي تدل على الوعي والخبرة الوزارة ترحب باي مقترح مفيد مشيرا الى ان هناك صعوبات عديدة تواجه العمل اهمها الحصار الاقتصادي وتوفر القطع والظروف المناخية اثرت كثيرا على الانتاج لافتا الى ان الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج وسياسات زراعية واضحة الاهداف والبرامج .

نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز ذكرت انه مع كل عام تتوج مسيرة العمل النقابي والمهني بمؤتمر زراعي يتم من خلاله تقييم اليات العمل ووضع خطط العمل المستقبلية ويتم من خلاله التأكيد على تمسك المهندسين الزراعيين بوطنهم وقائدهم ومسيرتهم المهنية والعلمية وتعزيز الايجابيات وتجاوز السلبيات منوهة الى ان النقابة ورغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب عليها لجهة خروج مشاريعها الاستثمارية ونقص السيولة والأضرار الكبيرة التي حلت بالمباني لم تتوقف عن القيام بواجباتها تجاه اعضائها مبينة ان النقابة استطاعت فتح مشاريع جديدة وترميم عدد من المباني المتضررة وتحديث عقود الاجار واستثمار الاراضي التي عادت اليها وافتتاح مراكز زراعية ومشاريع خدمية ومنح قروض مالية وتكريم اسر الشهداء ودعهم واجراء عقد للتامين الصحي وزيادة الراتب التقاعدي وغيرها من الاعمال الاخرى.