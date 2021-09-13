جينيفر أنيستون تطلق علامة تجارية للعناية بالشعر

أطلقت نجمة هوليوود جينيفر أنيستون علامتها التجارية الخاصة بالجمال وتحديداً في صناعة مستحضرات العناية بالشعر، والتي حملت اسم “لولافي”، وتعد أنيستون واحدة من أبرز أيقونات الجمال في العالم فقد تصدرت عناوين الصحف بقصة شعر “رايتشل” بعد مسلسل “فريندز” وهي واحدة من أكثر قصات الشعر شهرة في التسعينيات وتتمتع بشعر مميز حتى الآن وربما هذا ما دفعها لمشاركة أسرار جمالها مع جمهورها عبر علامتها التجارية الجديدة.

وقد أعلنت جينيفر عن علامتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، حيث كتبت: “مرحباً بالعالم! هذا المشروع قيد العمل لفترة طويلة وأنا متحمسة جداً لأتمكن أخيراً من تقديمه لكم، لقد بذل فريقنا الرائع مجهوداً شاقاً في صناعة هذا الخط – ونحن فخورون حقاً بالقول إنه تم صنعه بدون كل الأشياء السيئة، فالمنتج خالي من البارابين، وخالي من السيليكون، وخالي من الكبريتات، وخالٍ من الفثالات، خالٍ من الجلوتين، نباتي … وبالطبع خالٍ من القسوة، لأننا نحب حيواناتنا أول إصدارات منتجاتنا اليوم.”

وقالت جينيفر: “لقد كنت أعمل على هذا الأمر لفترة طويلة، فقد عملت خلف الستار لكي أتمكن من تطوير منتجات الشعر”، مشيرة إلى أنها استوحت اسم علامتها التجارية من سنواتها الأولى في كاليفورنيا، وأضافت: عندما اشتريت سيارتي الأولى، سيارة مستعملة، قال لي أحدهم،” ماذا سميتها؟ ” نظرت إليه وقلت له “لولا” بسبب حبي الشديد لأغنية” Whatever Lola Wants” حتى أصبحت يتم مناداتي به مع الوقت.

فيما اختارت أنيستون العبوة الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود ويعتمد على إعطاء الشعر التالف فرصة للتخلص من التآكل والتلف من خلال تغذية صحية، أما الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في مجموعة العناية بالشعر أنيستون هو أنها اختبرت ذلك على نفسها وعلى أصدقائها قائلة: “في كل مرة يكون لدينا تركيبة جديدة، كنت أسلمها لأصدقائي لأن لديهم جميع أنواع الشعر المختلفة، وكان من المهم الحصول على تعليقاتهم”.