حجب المركز الأول في الشعر والقصة بمسابقة اتحاد كتّاب دير الزور الأدبية

دير الزور- خالد جمعة

حجب فرع اتحاد الكتّاب العرب بدير الزور المركز الأول في مجالي الشعر والقصة لعدم الحصول على العلامات المؤهلة لنيل الدرجة الأولى، حسب ما أقرّت لجنة التحكيم.

وكان فرع الاتحاد أعلن في وقت سابق عن مسابقة أدبية في مجال الشعر والقصة والمسرحية، وأسفرت النتائج عن الفوز في مجال الشعر: حجب المركز الأول، ونال كل من: سامر الأحمد عن قصيدته “موطن السلام والحمام”، ومحمد مروان العبد الغني عن قصيدته “الحق” المركز الثاني مناصفة، ونالت مايا عادل المفتي المركز الثالث عن قصيدتها “الوطن”.

وحجب المركز الأول في مجال القصة، ونالت مناصفة المركز الثاني أسماء عبد الرحمن المحمد الفلاح عن قصتها “وطني”، وآلاء السلامة عن قصتها “عداوة ظاهرة وحب خفي”، ونالت إيمان محمد المركز الثالث عن قصتها “أمنية ومنية”.

وكان المركز الأول مناصفة للمتسابقتين في مجال المسرحية: جواهر جداعي عن نصها “الشهيد الحي”، وسارة عادل المفتي عن نصها “كلمات بطعم الحنظل”، والمركز الثاني مناصفة للمتسابقتين: رشا المحمد الفلاح عن نصها “وجع الروح والمنفى”، وريم إبراهيم الأحمد عن نصها “تعزية”، وحصل على المركز الثالث علاء عبيد عن نصه “طاولة زهر”.

وذكر رئيس فرع الاتحاد عدنان العويد بأن المسابقة تسهم في الحراك الثقافي من جهة، وتعمل على استقطاب الكتّاب والأدباء الجدد من جهة أخرى، وهكذا مسابقات من شأنها رفد الحركة الثقافية بأدباء جدد في مختلف الأجناس الأدبية.

وأضاف العويد: تم تشكيل لجنة تحكيم لكل مجال من مجالات المسابقة الثلاثة، وهي من رأت حجب المركز الأول عن الشعر والقصة حسب نظام المسابقة المعروفة، وسيقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين في موعد سيحدد قريباً.