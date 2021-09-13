رئيس بلدية عرطوز خلف القضبان

القنيطرة – محمد غالب حسين

قامت الجهات المعنية المختصة بناء على كتاب من محافظة القنيطرة، وتنفيذاً للمرسوم رقم ٤٠ لعام ٢٠١٢، بتوقيف رئيس بلدية عرطوز التابعة لمحافظة القنيطرة وبعض العاملين بالبلدية وأصحاب التراخيص والمهندس المشرف ومنفذي الأبنية، لقيامهم بمخالفات جسيمة خرقت ضابطة البناء والمخطط التنظيمي، ولا يزال البحث مستمراً عن المتوارين عن الأنظار المتورطين بارتكاب مخالفات البناء أيضاً.

وأكد محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل أن توقيف رئيس المجلس البلدي بتجمع عرطوز جاء نتيجة كثرة مخالفات البناء وعدم معالجتها في وقتها وتقصيره في عمله ومخالفة تعليمات المرسوم رقم ٤٠ للإدارة المحلية الذي ينص على توقيف جميع المتورطين بمخالفات البناء، مضيفاً أنه تمّ توجيه رئيس البلدية لإزالة المخالفات أكثر من مرة لكنه لم يقم بواجبه بالشكل المطلوب.