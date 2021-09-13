“مزازيك”.. تذكرة دخول معاذ إدريس إلى مصر

أطلق الفنان السوري معاذ إدريس أغنية جديدة بعنوان “مزازيك” من ألحانه وكلمات الشاعر محمود إدريس، ويقول مطلع الأغنية: “غنى ومزازيك.. ولا أثر فيك.. طب اعمل إيه علشان أرضيك.. أعزف لك.. عود.. توعدني تعود.. مش بس وعود.. لازم ألاقيك.. وعزفت جيتار.. سبتني على نار.. قاسي.. وجبار.. ربنا يهديك.. وعزفت كمان.. وكمان وكمان.. ياللي أنت زمان.. حدتني بعنيك” وكان معاذ قد أطلق قبل ذلك أغنية بعنوان “تفاءل بالخير” وأخرى بعنوان “لوز ملبس” وهما كلمات فادي مرجان، وألحان حسان عيسى، وتوزيع وميكس وماسترنغ راين وتم تسجيلها في Studio Rami 24. وقال إدريس أن “مزازيك”، العمل الثاني له في مصر، حيث أطلق سابقاً أغنية بعنوان “أحلفلك” وصدرت مع ألبوم روتانا، كلمات زكريا ندى، وألحان محمد الخطيب، مضيفاً أن التوجه لمصر مهم جداً لأنها: “البوابة الوحيدة للوصول للعالمية لأي فنان شرق أوسطي بل حتى عالمي، كما أن مصر بثقلها التاريخي والثقافي والموسيقي بوابة ذهبية للنجاح، ومن لا يمر بها لن يعرف النجاح.

الجدير بالذكر أن معاذ إدريس فاز بجائزة أجمل صوت على قناة mbc عام 2001، وأطلق ألبومه الأول مع شركة “روتانا” عام 2002، وفي رصيده أكثر من 30 أغنية خاصة. كما أطلق عدة أغنيات سابقاً وتعاون مع الكثير من الفنانين العرب قبل أن تأخذه الحياة إلى الولايات المتحدة حيث أطلق ألبوماً في بداياته مع شركة روتانا بعنوان “طربان” في العام 2001. وكان إدريس قد ظهر في ألبوم “مدارس نجد” في العام 2003 حيث قدم إحدى أغاني الألبوم والذي شارك فيه كل من الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم والفنان عبد المجيد عبد الله حينها.

https://youtu.be/FWy9iUvdBCk