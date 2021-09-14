أوجاع نادي حطين تتزايد والأمل بإسعاف المحبين

اللاذقية- خالد جطل

“واقع مؤلم وصعب مازلنا نعيشه”، بهذه العبارة بدأ رئيس نادي حطين هشام عجان حديثه لـ “البعث” مؤكداً أن لا جديد فيما يخص الأزمة المالية التي يمر بها النادي، رغم تواصل أعضاء الإدارة مع الداعمين والمحبين، وبناء جسور تواصل على مدار الأيام، ولكن دون جدوى تذكر، حيث إن النادي بات في وضع صعب جداً بعد بدء مباريات الدوري الكروي الممتاز، وبعد فترة ستنطلق منافسات دوري كرة السلة للدرجة الأولى، وكل هذا يحتاج للمال، وخزينة النادي فارغة، حيث يتم التواصل مع بعض المحبين لتأمين ما يسد الرمق بالكاد.

وأشار عجان إلى أن باب النادي مفتوح وليس حكراً لشخص واحد، ولكن للأسف ابتعاد المحبين والداعمين لا يمكن أن يوجد له مبرر، لأن النادي للجميع، وكل أفراد الأسرة الحطينية معنيون بمعالجة هذا الواقع، ودعم النادي ليستمر في مشواره، خاصة أن فرق النادي تقدم مستويات رائعة، سواء بدوري الرجال أو الشباب، وبيّن عجان أن ما يحتاجه فريق الرجال بكرة القدم من مصاريف حتى نهاية الذهاب يقارب 100 مليون ليرة، كما أن فريق الشباب يمضي في كل مباراة عن طريق الدعم الخاص من البعض، وهناك مصاعب جمة تواجهها الإدارة.

وحول الخطوات المقبلة للإدارة أوضح عجان: للأسف لن نناشد أحداً للمساعدة، سواء من المؤسسة الرياضية أو الداعمين، وعلى الجميع أن ينظر لواقع نادينا، وهناك أندية أخرى بدأت تعاني مما نعانيه، وتحولت للاعتماد على جماهيرها، وهذا يزيد من مصاعب الأندية،مشيراً إلى أن قيمة استثمارات النادي 13 مليوناً و700 ألف، وليس هناك أي شيء مقبوض منها!.