إعادة ضخ المياه إلى الأحياء الشرقية بالحسكة بعد انقطاع نحو ثلاثة أشهر 

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة مساء الإثنين بإعادة ضخ المياه إلى الأحياء الشرقية من مدينة الحسكة بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أشهر.

وبين محافظ الحسكة غسان خليل أن ضخ المياه بدأ مساء إلى أحياء المدينة الشرقية “العزيزية والصالحية وحي الطلائع وخشمان والمفتي” بعد انقطاع طويل للمياه نتيجة ممارسات الاحتلال التركي وتعمده إيقاف تشغيل محطة علوك وحرمان أكثر من مليون مواطن من مياه الشرب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تشغيل 14 بئراً و4 مضخات أفقية في مشروع علوك بعد تغذيتها بالكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بضخ المياه إلى أحياء المدينة وفق ترتيب جدول تقنين المياه السابق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي أوقفت منذ احتلالها مدينة رأس العين محطة مياه علوك أكثر من 28 مرة وقامت بحرمان الأهالي من مصدر المياه الوحيد في المدينة.