البنتاغون: أيّ حرب مع روسيا الصين ستكون مدمّرة

أكد البنتاغون أن “هدف الولايات المتحدة يتمثل في عدم الدخول في حرب مع روسيا والصين لأنها ستكون مدمّرة”.

وأشار نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جون هايتن، خلال ندوة نظّمها معهد بروكينغز، إلى أنهم “لم يحاربوا الاتحاد السوفييتي أبداً”.

وقال: إن “حرباً مع روسيا والصين ستدمّر العالم والاقتصاد العالمي، وذلك اليوم سيكون رهيباً لبلداننا”.

وفي معرض حديثه عن روسيا، أشار هايتن إلى النجاحات التي تم تحقيقها في الحوار مع موسكو.

وقال: “حققنا نجاحاً لا بأس به مع الاتحاد السوفييتي، والآن مع روسيا، ونجري مفاوضات معها حول الاستقرار الاستراتيجي للتأكد من أننا نفهم الوضع الراهن. وهذا ليس متعلقاً بالمجال النووي فحسب، بل بالفضاء أيضاً”.

وتابع: “مهما كانت الاختلافات بيننا، لدينا هدف أساسي مشترك، وهو عدم الصدام أبداً، لأن الحرب مع دولة نووية أمر سيئ”.

وكان الكونغرس الأميركي أشار في تقريرٍ جديدٍ له صدر في آب، أنّ روسيا والصين تُمثلان تهديداً محتملاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الفضاء.

وجاء في التقريرِ الذي أعدّته “خدمة الأبحاث” التابعة للكونغرس أنّ “خصوم الولايات المتحدة درسوا نظريات إجراء الحرب وركَّزوا على الأنظمة الفضائية كنُقطة ضعف خاصة بالولايات المتحدة”.

يشار إلى أن دراسة صادرة عن “هيئة الدفاع القومي الاستراتيجي”، أجريت لمصلحة وزارة الدفاع الأميركية، ونشرت في تشرين الثاني 2018، أكدت احتمال “هزيمة الولايات المتحدة في حال اضطرَّت إلى خوض حرب طارئة ضد روسيا في منطقة البلطيق أو ضد الصين في حرب على تايوان”.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ الأميركيين قد “يواجهون هزيمة عسكرية ماحقة”، وأن واشنطن قد “تخسر الحرب المقبلة في إطار دولة مقابل دولة”.