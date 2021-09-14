“الفن رسالة” في ورشة عمل فنيّة في المتحف الوطني

اللاذقية- مروان حويجة

يطلق مركز بيكاسو للفن التشكيلي فعاليات الورشة الفنية التشكيلية في الهواء الطلق “الفن رسالة” في رحاب المتحف الوطني في اللاذقية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وذكر لـ”البعث” الفنان التشكيلي إسماعيل توتونجي أن الورشة تنطلق يوم السبت، وتأتي فكرتها لدعم الحركة التشكيلية كونها تشكّل ملتقى للفنانين التشكيليين المشاركين وللتجارب الفنيّة على اختلاف تنوعها والهدف منها تبادل الخبرات بين الفنانين المشاركين، بالإضافة لعرض وتسويق الأعمال التي يتمّ رسمها وإنجازها من لوحات ومنحوتات وتصوير وغيرها من ألوان ومجالات الفن التشكيلي ضمن حديقة المتحف كسوق المهن الفنية من حيث المساعدة المادية، وتتجلّى الأهمية النوعية للورشة في خلق جيل جديد على الساحة الفنية وتكريس مقولة أن الفن رسالة في المجتمع بما لهذا من معنى في كل الاتجاهات والمجالات..

وبيّن توتونجي أن الورشة تقوم على الرسم المباشر بالهواء الطلق ضمن حديقة المتحف لكل من يرغب من الفنانين والراغبين من الهواة في جوّ تفاعلي حيوي وبطابع اجتماعي يتحقق فيه الحوار الثقافي الفنّي بين عدة أجيال فنيّة.