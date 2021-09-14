انتهاء العمل بمشروع إرواء آلاف الهكتارات في الغوطة الشرقية

ريف دمشق- محسن عبود

أنهت مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها إعادة تأهيل مشروع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري أراضي الغوطة الشرقية من قبل الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الجنوبية (القناة الرئيسية Mc+Pc1) وتمّ وضعه في الاستثمار خلال شهر آذار الماضي من هذا العام، حيث يهدف إلى إرواء أكثر من 9 آلاف هكتار في الغوطة الشرقية من المياه المعالجة الخارجة من محطة عدرة.

وذكر المهندس محمود الكعر مدير الموارد المائية بدمشق وريفها أن المديرية باشرت عن طريق فرع دمشق للطرق والجسور بتنفيذ مشروع تغطية وتعزيل جزء من نهر العقرباني في منطقة الدخانية بريف دمشق بطول 100 متر وبكلفة بلغت أكثر من 190 مليون ليرة، وهو عبارة عن بيتون مسلح أرضية وجدران وسقف ضمن المناطق العشوائية بهدف حماية المارة من السقوط بالنهر والحفاظ عليه من التعديات ورمي النفايات والأتربة فيه، وتأمين الحقوق المكتسبة ومياه الري من الهدر والضياع وإيصالها إلى الأراضي الزراعية والمستفيدين منها.

كما قاربت المديرية على الانتهاء من مشروع تعزيل نهر بردى من بيت نايم حتى ميدعا بريف دمشق مع المؤسّسة العامة للإنشاءات العسكرية بكلفة بلغت نحو 90 مليون ليرة بهدف إيصال مياه الري إلى الأراضي الزراعية في تلك المنطقة.

وأكد الكعر أن المديرية تقوم بمنح رخص حفر الآبار وتسوية أوضاعها لمختلف الأغراض وفقاً لقانون التشريع المائي، ولاسيما رخص حفر الآبار للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة حتى تاريخ 15/6/2021: (رخص حفر الآبار 42 رخصة، رخص الاستثمار 15 رخصة، رخص تسوية الآبار 43 رخصة، رخص تجديد الآبار 136 رخصة، رخص تعزيل الآبار 94. وبعد صدور قانون التشريع المائي رقم /31/ لعام 2005 وتعليماته التنفيذية تمّ تشكيل الضوابط المائية في محافظتي دمشق وريفها موزعة على مراكز المدن والمناطق والنواحي، حيث قامت عناصر الضوابط المائية بمصادرة أكثر من 1100 حفارة، في حين تمّ خلال النصف الأول من هذا العام تنظيم أكثر من 35 ضبطاً مائياً ومصادرة أكثر من 25 حفارة مخالفة.

وتستمر المديرية بتنفيذ خططها خلال النصف الثاني من هذا العام لإنجاز المشاريع والأعمال وفق المحاور التالية: تعزيل المجاري المائية لنهري بردى والأعوج وفروعهما بشكل خاص وبقية الفروع ضمن المحافظة بشكل عام، وخاصة قبل قدوم فصل الشتاء، وصيانة وتأهيل السدود وتنفيذ العبارات والجسور وإعادة تأهيل الأقنية الرومانية، وسيتمّ تنفيذ هذه المشاريع المذكورة وفق الأولويات وحسب توفر الاعتمادات والتمويل اللازمين من خلال خطة العام الحالي والأعوام القادمة.